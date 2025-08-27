Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Крылья Советов
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
3.89
X
3.90
П2
1.95
Футбол. Кубок России
18:30
Сочи
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.40
П2
1.57
Футбол. Лига Европы
19:30
АЕК Л
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.60
П2
3.00
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Карабах
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.65
П2
3.16
Футбол. Лига конференций
19:45
Рига
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.92
П2
1.99
Футбол. Кубок России
20:45
Балтика
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.50
П2
2.60
Футбол. Кубок России
20:45
Ростов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.63
П2
5.20
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.69
П2
3.62
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Копенгаген
:
Базель
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.05
П2
4.89
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.30
П2
5.80
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Брюгге
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.65
П2
5.48
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Штурм
2
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2

Исаев согласен с тем, что «Карабах» — аналог «Зенита» в Азербайджане: «На данный момент точно так и есть. В плане инфраструктуры здесь тоже все на высшем уровне»

Клуб претендует на выход в общий этап Лиги чемпионов. Сегодня состоится ответный матч с «Ференцварошем» в рамках раунда плей-офф квалификации. Первая игра осталась за «Карабахом» (3:1).

— «Карабах» — это азербайджанский аналог «Зенита»?

— На данный момент точно так и есть. В плане инфраструктуры здесь тоже все на высшем уровне. Своя база: два очень качественных поля, тренажёрка, бассейн. Все, что нужно для футболистов, есть.

Гурбан Гурбанов — легенда и человек с большой буквы. Пусть он меня не ругает, но скажу так: это гигант азербайджанского футбола.

Это пример, каким нужно быть мужчиной. Мы каждый день учимся у него, как нужно вести себя на поле и вне поля, — сказал 29-летний полузащитник «Карабаха», ранее выступавший за «Зенит-2».