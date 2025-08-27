Исаев согласен с тем, что «Карабах» — аналог «Зенита» в Азербайджане: «На данный момент точно так и есть. В плане инфраструктуры здесь тоже все на высшем уровне»

— «Карабах» — это азербайджанский аналог «Зенита»?
— На данный момент точно так и есть. В плане инфраструктуры здесь тоже все на высшем уровне. Своя база: два очень качественных поля, тренажёрка, бассейн. Все, что нужно для футболистов, есть.
Гурбан Гурбанов — легенда и человек с большой буквы. Пусть он меня не ругает, но скажу так: это гигант азербайджанского футбола.
Это пример, каким нужно быть мужчиной. Мы каждый день учимся у него, как нужно вести себя на поле и вне поля, — сказал 29-летний полузащитник «Карабаха», ранее выступавший за «Зенит-2».