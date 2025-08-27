«Вулверхэмптон» не продал Ларсена «Ньюкаслу» за 55 млн фунтов. Тренер «Вулвс» сказал: «Он очень важен для нас, но каждый имеет свою цену, даже Месси и Роналду»

После матча 2-го раунда Кубка английской лиги с «Вест Хэмом» (3:2), в котором Ларсен сделал дубль и принес команде победу, главный тренер «Вулверхэмптона» Витор Перейра заявил: «Если это мое решение — то важно сохранить Ларсена, он очень важный для нас игрок. Но каждый футболист имеет свою цену, даже Месси и Роналду. Посмотрим, что произойдет».