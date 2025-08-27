Ричмонд
Бубнов о Талалаеве: «Раз он этот санаторий знает, значит, ему там давно диагноз поставили, а он хочет, чтобы меня проверили. Колхозник!»

Ранее главный тренер «Балтики» Талалаев, реагируя на критику Бубновеа, заявил: «Такой рекламы “Балтике” еще никто не делал. Предлагаю руководству в профилакторий его отвезти, дать подлечиться, чтобы воспринимать футбол адекватнее».

Источник: Спортс"

— Талалаев сейчас на четвертом месте, он с колхозниками играет, говорит: «У меня футболисты колхозники». Какого он уровня тренер? Для Армении — супертренер, а для России?

— Хорошего. Будет в российском топ-клубе через пару лет работать, — сказал Нобель Арустамян.

— Я уже его предлагал его в сборную, потому что он так себя ведет — у нас нету тренера, который бы так в футболе разбирался.

Это лишний раз говорит Карпину, что он не тренер. Уже Карпин возмутился, ему говорит: закрой свой рот, чтобы я тебя не слышал!

— Когда такое было?

— Было! Он сказал: разбирайся со своей командой. И Кирьяков ему еще раньше сказал: разбирайся со своей командой. Блин, ты колхозник и тренер колхозной команды.

Мы по «Скайпу» хотели поговорить, он на меня накатил и сказал, что ему только на «вы» надо говорить. Это он мне сказал, представляешь? И он меня постоянно упоминает.

Он не учитывал, что, во-первых, к «Балтике» надо ж лететь, а я летаю только на частных самолетах и с женой, понимаешь. А встречать меня надо на «Майбахе» около самолета, как этих всех великих встречают. Сидеть я в Vip-ложе должен, а там губернатор сидит — я же могу с ним поговорить.

— И санаторий должен быть не в Светлогорске, а в Майами, да? — сказал Игорь Кытманов.

— Санаторий — ладно, пускай там. Ну, понимаешь, раз он про этот санаторий знает, значит, он там был, понимаешь, ему там уже давно диагноз поставили. А он хочет, чтобы меня проверили. И не он один. Дзюба и кто только не хотел, — сказал бывший защитник «Динамо» и «Спартака» в эфире «Коммент. ФМ».

«Я очень плохой, честно». Талалаев постоянно в конфликтах — почему?