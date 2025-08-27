Осипов о Роналду и Месси: «Было бы круто увидеть их в Медиалиге в качестве гостей»

"Мне кажется, что Лионель Месси, что Криштиану Роналду — люди, которые чуть больше, чем крутые футболисты. Их будущее похоже на историю с Дэвидом Бекхэмом, когда он остался большим человеком внутри футбола как функционер. Я думаю, что каждый из них по такому же пути развития своей карьеры пойдет, вряд ли в статусе футболиста мы сможем увидеть где бы то ни было. А в статусе приглашенного гостя — было бы очень круто, мне кажется.