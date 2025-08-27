Ричмонд
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Крылья Советов
0
:
Динамо
0
Все коэффициенты
П1
3.43
X
2.80
П2
2.68
Футбол. Кубок России
18:30
Сочи
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
5.90
X
4.30
П2
1.57
Футбол. Лига Европы
19:30
АЕК Л
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.65
П2
3.05
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Карабах
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.65
П2
3.16
Футбол. Лига конференций
19:45
Рига
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
3.53
X
3.71
П2
2.10
Футбол. Кубок России
20:45
Балтика
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.70
П2
2.65
Футбол. Кубок России
20:45
Ростов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.50
П2
4.35
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.65
П2
3.55
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Копенгаген
:
Базель
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.24
П2
5.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.30
П2
5.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Брюгге
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.66
П2
5.50

Осипов о Роналду и Месси: «Было бы круто увидеть их в Медиалиге в качестве гостей»

"Мне кажется, что Лионель Месси, что Криштиану Роналду — люди, которые чуть больше, чем крутые футболисты. Их будущее похоже на историю с Дэвидом Бекхэмом, когда он остался большим человеком внутри футбола как функционер.

Источник: Спортс"

"Мне кажется, что Лионель Месси, что Криштиану Роналду — люди, которые чуть больше, чем крутые футболисты. Их будущее похоже на историю с Дэвидом Бекхэмом, когда он остался большим человеком внутри футбола как функционер. Я думаю, что каждый из них по такому же пути развития своей карьеры пойдет, вряд ли в статусе футболиста мы сможем увидеть где бы то ни было. А в статусе приглашенного гостя — было бы очень круто, мне кажется.

Но я хочу пожелать им как можно дольше продолжать футбольный путь. Потому что каждый матч с их участием — отдельный инфоповод. Я с удовольствием смотрю и на Роналду, и на Месси, когда это комфортно для российской жизни. Поэтому пусть подольше поиграют, мы будем продолжать развиваться, тогда, даст бог, мы станем больше, они станут старше, наши пути соприкоснуться", — сказал президент WINLINE Медиалиги.