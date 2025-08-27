Легендарный футболист сборной России признался в договорняках. Тренер зарабатывал на таких играх

Экс-нападающий «Зенита» и московского «Торпедо» Александр Панов многим запомнился дублем в июне 1999-го в ворота Франции, благодаря которому сборная России сенсационно обыграла со счетом 3:2 на «Стад де Франс» действующих чемпионов мира. Футболист говорил, что после этого матча его стали чаще узнавать на улицах разных городов России.
«Мне и в других городах на недостаток внимания грех жаловаться. Люди постоянно напоминают про те голы в Париже, — твердил Панов в интервью “Чемпионату”. — Приятно. Спасибо им большое. Мне радостно осознавать, что тогда мы сделали что-то приятное для наших людей. Неспроста же они до сих пор вспоминают Францию. Ради этого мы и играли».
Уже после завершения карьеры Александр сделал несколько шокирующих заявлений. Например, признался, что в юношестве употреблял наркотики, грабил людей и всегда был фанатом не «Зенита», с которым в 1999-м выиграл первый Кубок России, а «Спартака».
Но и это не все. Оказывается, Панов был замешан и в договорных матчах — говорил, что на таких играх зарабатывали и тренеры. Правда, клуб, в котором происходил такой беспредел, не назвал.
«Намекаете на договорные матчи? Конечно, я это испытал. Ко мне не раз подходили с просьбой сдать матч, — признался Александр в интервью изданию “online812”. — Практика разная существовала. К примеру, если мы играем с какой-то командой и нам особо уже ничего не нужно, приезжает представитель соперника по таблице этой команды и стимулирует разными суммами, дабы мы выиграли. А бывало, нас просили проиграть. Правда, нечасто — всего пару раз. Вы себе не представляете, как это сложно — специально проигрывать, чтобы никто не догадался.
Бывало, еще тренер зарабатывал на таких играх. К примеру, подвозят ему деньги и говорят: если твоя команда хлопнет таких-то такого-то числа, то пополнишь карман. Тренер затем к нам подходит и говорит, мол, ребята, выиграете — получите бонус от руководства. Мы-то умные все люди и понимали, что никакой это не бонус, а обыкновенная взятка со стороны третьих лиц. Правда, такая стимуляция в Европе даже считается нормальной. Вот проигрывать специально — это уже дело другое".
Напомним, что Панов помимо «Зенита» и «Торпедо» играл за вологодское «Динамо», китайский «Баокан», московское и питерское «Динамо», а также за французский «Сент-Этьенн» и швейцарскую «Лозанну».
Денис Лебеденко