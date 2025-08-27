Легендарный футболист сборной России признался в договорняках. Тренер зарабатывал на таких играх

«Намекаете на договорные матчи? Конечно, я это испытал. Ко мне не раз подходили с просьбой сдать матч, — признался Александр в интервью изданию “online812”. — Практика разная существовала. К примеру, если мы играем с какой-то командой и нам особо уже ничего не нужно, приезжает представитель соперника по таблице этой команды и стимулирует разными суммами, дабы мы выиграли. А бывало, нас просили проиграть. Правда, нечасто — всего пару раз. Вы себе не представляете, как это сложно — специально проигрывать, чтобы никто не догадался.