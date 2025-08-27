Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Карабах
0
:
Ференцварош
0
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.76
П2
3.09
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Рига
0
:
Спарта П
0
Все коэффициенты
П1
3.19
X
3.75
П2
2.40
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
АЕК Л
0
:
Бранн
0
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.40
П2
3.05
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Сочи
0
:
Краснодар
3
Все коэффициенты
П1
75.00
X
34.00
П2
1.05
Футбол. Кубок России
20:45
Балтика
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.65
П2
2.50
Футбол. Кубок России
20:45
Ростов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.55
П2
4.50
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.63
П2
3.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Копенгаген
:
Базель
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.36
П2
5.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.24
П2
5.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Брюгге
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.77
П2
5.64
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Крылья Советов
0
:
Динамо
0
П1
X
П2

Смолов о словах Дзюбы про «Спартак»: «Он бы пригодился там, но был бы дисбаланс, он бы не согласился выходить на 15 минут. Артем достаточно токсичный парень»

25 августа Дзюба резко высказался про трансферную политику московского клуба: "Если бы они хотели на что-то претендовать, взяли бы меня, наверное. Когда они берут сначала человека за 20 миллионов евро, и один выходит на 90-й минуте, а второй вообще не выходит.

Источник: Спортс"

25 августа Дзюба резко высказался про трансферную политику московского клуба: «Если бы они хотели на что-то претендовать, взяли бы меня, наверное. Когда они берут сначала человека за 20 миллионов евро, и один выходит на 90-й минуте, а второй вообще не выходит… Для меня это загадка».

Федор Смолов считает, что нападающий «Акрона» не стал бы игроком основы в «Спартаке».

"Он бы пригодился, но, скорее всего, как игрок ротации. Артем, сидя на замене, вы сами знаете… достаточно токсичный парень.

Был бы дисбаланс, он бы сам не согласился выходить на 15−20 минут, а играть в составе «Спартака» — при всем уважении, наверное, уже нет", — заявил экс-нападающий сборной России в подкасте Smol FM.