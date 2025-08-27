Ричмонд
Тренер «Сантоса» Войвода: «Неймар — не проблема, а решение, мы знаем, что значит для него этот год. Он предан клубу и может играть на любой позиции»

«[Неймар] — не проблема, а решение, и это должно исходить от меня. Независимо от того, вижу ли я его “десяткой” или “девяткой”, он может играть. Ему нужен мяч, он хочет получать его в трудные моменты. Я говорил с ним. Он предан “Сантосу”. Мы знаем, что этот год значит для него. Мои дети — его поклонники.

Я вижу Неймара решительным, умеющим получать удовольствие. Это игрок, который доставляет удовольствие нам. Немногие обладают такой способностью. В этом и суть футбола. Есть определенные игроки, которые на это способны, и Неймар в том числе. Я буду учиться у Неймара, узнаю, каково работать с таким игроком, как он. Он не обычный игрок, он один из лучших в мире, который добился всего благодаря своим способностям и смирению. Я хочу помочь. Он любит «Сантос», а «Сантос» любит его. Сейчас он решил вернуться сюда. Это важно.

Он может играть на любой позиции. Посмотрим внимательнее. Неймар блистал в «Барселоне» благодаря партнерам и своим способностям, но что насчет «Сантоса»? Сложно заставить Неймара сдаться", — сказал Войвода.