Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Сельта
0
:
Бетис
1
Все коэффициенты
П1
7.43
X
3.57
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Копенгаген
0
:
Базель
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
2.60
П2
4.70
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Бенфика
1
:
Фенербахче
0
Все коэффициенты
П1
1.22
X
6.20
П2
19.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Брюгге
5
:
Рейнджерс
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.00
П2
100.00
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
0
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
1
:
Динамо Мх
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Ференцварош
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рига
1
:
Спарта П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
АЕК Л
0
:
Бранн
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Сочи
2
:
Краснодар
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Крылья Советов
0
:
Динамо
0
П1
X
П2

Кроос про Алонсо: «Игровая карьера не защитит, если титулов не будет три года. А побеждать будет нелегко: “Барселона” сильна, в ЛЧ есть “Ливерпуль”, “Сити”, “Бавария”, “ПСЖ&rd

Лопетеги возглавил «Реал» летом 2018 года и был уволен в октябре.

Источник: Спортс"

— Будет ли Флорентино Перес терпелив, будет ли сохранять веру, если дела пойдут плохо?

— Я думаю, что Хаби приходит в другом статусе, нежели Лопетеги. Его игровая карьера помогает, но не защитит, если он не останется без титулов три года подряд.

Доверие к тренеру важно. Не всегда дело в результате, потому что доверие позволяет пережить временные неудачи. Иногда тренеров увольняют после четырех матчей. Но вера в их способности может выиграть им время. Также важна оценка игроков и лидеров команды. Обычно прислушиваются к мнению состава о тренере.

Еще влияет то, как команда проигрывает матч. Важен не только результат, но и как все происходит. Это определяет, как долго тренер останется. Но в «Реале» никто не чувствует полного спокойствия за свое место, будь то игрок или тренер.

Выигрывать трофеи будет нелегко. «Барселона» остается сильной, а в Лиге чемпионов все сложно: «Реал», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Арсенал»… — сказал бывший хавбек «Реала» в подкасте Einfach mal Luppen.