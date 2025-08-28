«Барса» отдала вратаря, у ЦСКА и «Локомотива» проблемы с новичками. Трансферы и слухи дня

У «Локомотива» есть трудности в трансферной работе. Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, руководство железнодорожников запретило спортивному блоку подписывать легионеров до конца летнего окна. Московский клуб ориентируется на российских игроков и футболистов из СНГ. Одна из целей «Локомотива» — Иван Олейников, выступающий за «Крыльев Советов». Но, как стало известно «Чемпионату», самарский клуб отклонил уже три предложения по полузащитнику. Сначала железнодорожники предлагали аренду с правом выкупа за 250 млн рублей, затем — 180 млн рублей и своего форварда Владислава Сарвели, а после этого — трансфер за 200 млн рублей. Тем не менее переговоры продолжаются.