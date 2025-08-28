«Барса» отдала вратаря, у ЦСКА и «Локомотива» проблемы с новичками. Трансферы и слухи дня

Сегодня было много новостей с футбольного рынка. Вам интересно? Тогда читайте наш традиционный дайджест трансферов и слухов за прошедший день — 27 августа.
Главные состоявшиеся трансферы дня
«Барселона» отдала одного вратаря, чтобы заявить другого
«Барселона» объявила об уходе Иньяки Пеньи в «Эльче». 26-летний вратарь отдан в аренду на один сезон, а перед трансфером продлил контракт с каталонским клубом до июня 2029 года. Расставание с Пеньей позволит чемпиону Испании освободить место в зарплатной ведомости и зарегистрировать другого голкипера — Войцеха Щенсного. В прошлом сезоне Иньяки провёл 23 матча во всех турнирах, пропустил 25 мячей и семь раз сыграл «на ноль». Сегодня же появилась ещё одна трансферная новость о «Барселоне». По информации ESPN, каталонский клуб может купить защитника «Монако» Вандерсона, если продаст кого-то из своих дорогостоящих футболистов, например, Фермина Лопеса.
«Боруссия» взяла ещё одного игрока «Челси»
Дортмундская «Боруссия» продолжает подписывать игроков «Челси». Вслед за Карни Чуквуэмекой в немецкий клуб перешёл центральный защитник Аарон Ансельмино. 20-летний аргентинец арендован на один сезон. По словам директора «Боруссии» Ларса Риккена, клубу потребовался новичок в линию обороны из-за травм Эмре Джана, Нико Шлоттербека и Никласа Зюле. У Ансельмино пока лишь один матч за первую команду «Челси». На прошедшем клубном чемпионате мира аргентинец вышел на замену во встрече с «Бенфикой» в ⅛ финала.
Главные трансферные слухи дня
У «Зенита» появилась новая трансферная цель
«Зенит» заинтересован в приобретении нового центрального защитника. Как сообщил журналист Герман Гарсия Грова, петербургский клуб начал переговоры с миланским «Интером» по поводу трансфера Томаса Паласиоса. Согласно источнику, 22-летний аргентинец интересен также «Сантосу», однако бразильский клуб готов только арендовать игрока. Итальянцы же хотят сделать полноценный трансфер. Кроме того, сам Паласиос не уверен в целесообразности возвращения в Южную Америку. Год назад «Интер» купил Томаса за € 6,5 млн, а в январе отдал в аренду «Монце». У центрбека 10 матчей в Серии А без результативных действий.
«Локомотив» не может подписать Олейникова и легионеров
У «Локомотива» есть трудности в трансферной работе. Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, руководство железнодорожников запретило спортивному блоку подписывать легионеров до конца летнего окна. Московский клуб ориентируется на российских игроков и футболистов из СНГ. Одна из целей «Локомотива» — Иван Олейников, выступающий за «Крыльев Советов». Но, как стало известно «Чемпионату», самарский клуб отклонил уже три предложения по полузащитнику. Сначала железнодорожники предлагали аренду с правом выкупа за 250 млн рублей, затем — 180 млн рублей и своего форварда Владислава Сарвели, а после этого — трансфер за 200 млн рублей. Тем не менее переговоры продолжаются.
У ЦСКА сорвался трансфер молодого бразильца
Как сообщил бразильский инсайдер Вене Касагранде, вингер «Фламенго» Матеус Гонсалвес принял решение отказать ЦСКА и продолжить карьеру в «Аль-Ахли». Согласно источнику, клуб из Саудовской Аравии предложил за 20-летнего игрока € 9 млн плюс бонусы. Армейцы же договорились о выкупе 70% прав на Гонсалвеса за € 7 млн. Утверждается, что руководители ЦСКА и «Фламенго» уже обменивались документами, когда в сделку вмешался «Аль-Ахли». Сам Матеус предпочёл поехать в Саудовскую Аравию. Ранее генеральный директор московского клуба Роман Бабаев подтверждал факт переговоров по бразильцу.
Тем временем определилось будущее нападающего ЦСКА Адольфо Гайча. Как утверждает инсайдер Иван Карпов, аргентинец перейдёт в «Крылья Советов». Самарцы бесплатно арендуют игрока и будут платить ему 3,5 млн рублей в месяц, а оставшуюся часть зарплаты (ещё 4 млн рублей) покроют армейцы.
«Тоттенхэм» переключился с Савио на Симонса из-за позиции «Манчестер Сити»
«Тоттенхэм» не сумел договориться с «Манчестер Сити» о покупке Савио. Как пишет инсайдер Фабицио Романо, 27 августа «горожане» сообщили «шпорам»: клуб не изменит своей позиции по трансферу бразильца — вингера не отпустят даже за сумму свыше € 70 млн. Сообщается, что по этой причине полностью исключён и переход в «Манчестер Сити» вингера «Реала» Родриго. Тем временем, по информации Bild, «Тоттенхэм» переключился на Хави Симонса из «РБ Лейцпиг» и серьёзно настроен на сделку. У английского и немецкого клубов хорошие рабочие отношения, это должно упростить трансфер. Лондонцы готовы заплатить € 70 млн — столько просит «РБ Лейпциг».
Коло Муани вернётся в «Ювентус»
Нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани близок к возращению в «Ювентус». По информации инсайдера Романо, парижский и туринский клубы наконец-то согласовали стоимость трансфера. «Ювентус» снова арендует 26-летнего француза за € 5 млн, но теперь в договоре будет прописано обязательство выкупа за € 55 млн с учётом бонусов. В данный момент стороны завершают сделку. Напомним, Коло Муани отыграл за итальянскую команду вторую половину прошлого сезона. Провёл 22 матча, в которых забил 10 мячей и отдал три голевые передачи.
Одной строкой
- Официально: защитник «Черноморца» Василий Черов возвращается в «Факел» — воронежский клуб подписал игрока как свободного агента.
- Официально: нападающий Гифт Орбан перешёл из «Хоффенхайма» в «Верону» на правах аренды с опцией выкупа.
- Официально: «Ювентус» продал защитника Тьягу Джало в «Бешикташ» за € 3,5 млн плюс € 1 млн бонусами.
- Официально: 32-летний экс-полузащитник сборной Англии Алекс Окслейд-Чемберлен расторг контракт с турецким «Бешикташем» и стал свободным агентом.
- По нашей информации: «Оренбург» пополнит состав 22-летним полузащитником «Черноморца» Павлом Гореловым.
- De Telegraaf: «Спартак» сделал финальное предложение по трансферу Суфьяна Эль-Каруани из «Утрехта» — € 6 млн плюс € 500 тыс. бонусами.
- AS: вратарь «Реала» Андрей Лунин может перейти в «Фенербахче», а голкипер турецкого клуба Доминик Ливакович отправится на правах аренды в «Ноттингем Форест».
- As: Янник Карраско может в третий раз стать игроком «Атлетико» — мадридский клуб контактирует с «Аль-Шабабом» по поводу трансфера.
- ESPN: «Кристал Пэлас» поборется с «Галатасараем» за подписание защитника «Манчестер Сити» Мануэля Аканджи, который оценивается в £ 15 млн.
- The Telegraph: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» согласовали трансфер Алехандро Гарначо — вингер уйдёт в лондонский клуб за £ 35−40 млн.
- Фабрицио Романо: «ПСЖ» и «Реал Сосьедад» договорились о переходе полузащитника парижан Карлоса Солера на правах аренды с опцией выкупа.
- Фабрицио Романо: вингер «Вильярреала» и сборной Испании Йереми Пино перейдёт в «Кристал Пэлас» за € 30 млн плюс бонусы.
- Фабрицио Романо: трансфер Даниеля Себальоса из «Реала» в «Марсель» находится на грани срыва — переговоры между клубами не продвигаются.
- Фабрицио Романо: трансфер Конрада Хардера из «Спортинга» в «Милан» может сорваться, так как у лиссабонцев не получается найти замену форварду, а без этого игрока не отпустят.
- Фабрицио Романо: «Милан» обсуждает подписание полузащитника «Марселя» Адриена Рабьо и «наводит справки» о возможном трансфере Кристофера Нкунку из «Челси».
- Джанлука Ди Марцио: вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо окончательно отказался от перехода в «Рому».
- Daily Mail: Кобби Майну из «Манчестер Юнайтед» интересен «Наполи» и «Роме», а сам полузащитник хочет играть за клуб, выступающий в Лиге чемпионов.
- Маттео Моретто: «Милан» и «Фулхэм» ведут переговоры о трансфере Самуэля Чуквезе — сумма сделки, вероятно, составит € 25 млн.
- The Athletic: дортмундская «Боруссия» договорилась о приобретении нападающего «Вулверхэмптона» Фабио Силвы за € 22,5 млн плюс € 4 млн бонусами.
- Maisfutebol: «Бенфика» предложила € 25−27 млн за Георгия Судакова, однако «Шахтёр» требует € 30 млн.
