Футбол. Лига Европы
18:00
КуПС
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.20
П2
1.76
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Базель
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
1
:
Фенербахче
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
6
:
Рейнджерс
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
0
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
1
:
Динамо Мх
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Ференцварош
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рига
1
:
Спарта П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
АЕК Л
0
:
Бранн
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Сочи
2
:
Краснодар
4
П1
X
П2

Тренер «Ростова» Альба про 1:3 с «Динамо» Махачкала: «Не понимаю, как можно 80 минут играть хорошо, а 10 — на ветер. Мы не бросим полотенце. Мыслей об отставке у меня нет&raq

В матче 3-го тура группового этапа «Ростов» уступил (1:3), пропустив трижды после 82-й минуты. Команда занимает последнее место в группе С, не набрав ни одного очка.

Источник: Спортс"

— Я не понимаю, что произошло в концовке, у меня нет объяснения. Не понимаю, как мы можем играть 80 минут хорошо, а 10 минут на ветер. Не понимаю.

— Самое обидное поражение в тренерской карьере?

— Да, 100%. Ребята сделали все, чтобы выиграть. Все потеряли за 10 минут. Хорошо играли, моменты были, но это не считается. Надо смотреть на результат.

— Как вы думаете, вам этот матч будет приходить в ночных кошмарах?

— Не знаю. Так не бывает. Наверное, это черный глаз. Команда сделала все, чтобы выиграть. 80 минут была одна команда на поле, а затем все изменилось.

— Как вы планируете дальше взаимодействовать с командой?

— Нужно поговорить, что они хорошо сделали, но нужно играть 90 минут, а не 80. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Но надо делать больше и продолжать работать. Первый тайм был хороший. Ребята знают, что делать.

— Теперь «Ростову» будет тяжело выйти из группы. Это реально?

— Конечно, будет тяжело. Но мы не бросим полотенце. Каждый матч будет как финал.

— Была не такая масштабная ротация. Почему?

— Следующий матч у нас дома. Было время отдохнуть еще после дороги. Так решили.

— Три гола «Ростов» пропустил после ошибок индивидуальных — вашей вины нет. Где грань, когда вы скажете, что это все, ваш ресурс исчерпан?

— Про это я пока не думал. Не знаю, как ответить на этот вопрос. Мысли уйти в отставку у меня нет, — сказал главный тренер «Ростова».