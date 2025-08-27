Фанаты «Гримсби» скандировали «АПЛ, ты смеешься?» и «Можно играть с вами каждую неделю?» на матче команды из 4-й лиги против «МЮ»

Во время игры фанаты скандировали «Премьер-лига, ты смеешься?» и «Можно играть с вами каждую неделю?».
Также, как сообщалось ранее, посетители стадиона «Гримсби» указывали на скорое увольнение Рубена Аморима, главного тренера «МЮ».
Команда из 4-го дивизиона обыгрывает «Манчестер Юнайтед» (2:0, второй тайм) в Кубке английской лиги.
