Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Базель
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
1
:
Фенербахче
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
6
:
Рейнджерс
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
0
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
1
:
Динамо Мх
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Ференцварош
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рига
1
:
Спарта П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
АЕК Л
0
:
Бранн
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Сочи
2
:
Краснодар
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Крылья Советов
0
:
Динамо
0
П1
X
П2

Тренер «Махачкалы» Биджиев о 3:1 с «Ростовом»: «Перед матчем был уверен, что не проиграем. “Ростов” после ошибки просел, где-то подфартило, где-то использовали шансы в атаке

В матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России махачкалинское «Динамо» одержало победу (3:1), уступая со счетом 0:1 до 82-й минуты.

— Вышел Пальцев, стало много забросов. Его выход помог выиграть?

— При выборе тактики на игру планировали, что он и Мастури выйдут во втором тайме, чтобы использовать свободные зоны. Они сработали хорошо. Замены оправдали себя.

— Пальцев неожиданно вышел в атаку. С чем это связано?

— Нам нужно было зацепиться за мячи. Вышли два высоких игрока, которые должны были навязать борьбу защитникам. После этого начали появляться пространства для наших атак.

— Почему у вас было 5 игроков в запасе?

— Кому‑то дали отдохнуть, кто‑то травмировался. У нас был кадровый дефицит. Сегодня было много наших болельщиков. Хотели их порадовать.

— Последние десять минут — футбольное чудо?

— Перед игрой у меня была уверенность, что мы не проиграем. После ошибки, которая привела к голу первому, «Ростов» немного просел. Где‑то нам подфартило, но где‑то мы смогли использовать свои шансы в атаке, — сказал главный тренер махачкалинского «Динамо».