Тренер «Махачкалы» Биджиев о 3:1 с «Ростовом»: «Перед матчем был уверен, что не проиграем. “Ростов” после ошибки просел, где-то подфартило, где-то использовали шансы в атаке

— Перед игрой у меня была уверенность, что мы не проиграем. После ошибки, которая привела к голу первому, «Ростов» немного просел. Где‑то нам подфартило, но где‑то мы смогли использовать свои шансы в атаке, — сказал главный тренер махачкалинского «Динамо».