Тренер «Махачкалы» Биджиев о 3:1 с «Ростовом»: «Перед матчем был уверен, что не проиграем. “Ростов” после ошибки просел, где-то подфартило, где-то использовали шансы в атаке

— Вышел Пальцев, стало много забросов. Его выход помог выиграть?
— При выборе тактики на игру планировали, что он и Мастури выйдут во втором тайме, чтобы использовать свободные зоны. Они сработали хорошо. Замены оправдали себя.
— Пальцев неожиданно вышел в атаку. С чем это связано?
— Нам нужно было зацепиться за мячи. Вышли два высоких игрока, которые должны были навязать борьбу защитникам. После этого начали появляться пространства для наших атак.
— Почему у вас было 5 игроков в запасе?
— Кому‑то дали отдохнуть, кто‑то травмировался. У нас был кадровый дефицит. Сегодня было много наших болельщиков. Хотели их порадовать.
— Последние десять минут — футбольное чудо?
— Перед игрой у меня была уверенность, что мы не проиграем. После ошибки, которая привела к голу первому, «Ростов» немного просел. Где‑то нам подфартило, но где‑то мы смогли использовать свои шансы в атаке, — сказал главный тренер махачкалинского «Динамо».