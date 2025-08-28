Известны все 36 участников ЛЧ: «Барселона» и «Реал» — в 1-й корзине, «Арсенал» и «Ювентус» — во 2-й, «Тоттенхэм» и «Наполи» &m

1-я корзина.
«ПСЖ» (Франция).
«Реал Мадрид» (Испания).
«Манчестер Сити» (Англия).
«Бавария» (Германия).
«Ливерпуль» (Англия).
«Интер» (Италия).
«Челси» (Англия).
«Боруссия» Дортмунд (Германия).
«Барселона» (Испания).
2-я корзина.
«Арсенал» (Англия).
«Байер» (Германия).
«Атлетико» (Испания).
«Бенфика» (Португалия).
«Аталанта» (Италия).
«Вильярреал» (Испания).
«Ювентус» (Италия).
«Айнтрахт» (Германия).
«Брюгге» (Бельгия).
3-я корзина.
«Тоттенхэм» (Англия).
ПСВ (Нидерланды).
«Аякс» (Нидерланды).
«Наполи» (Италия).
«Спортинг» (Португалия).
«Олимпиакос» (Греция).
«Славия» Прага (Чехия).
«Буде-Глимт» (Норвегия).
«Марсель» (Франция).
4-я корзина.
«Копенгаген» (Дания).
«Монако» (Франция).
«Галатасарай» (Турция).
«Юнион» (Бельгия).
«Карабах» (Азербайджан).
«Атлетик» (Испания).
«Ньюкасл» (Англия).
«Пафос» (Кипр).
«Кайрат» (Казахстан).