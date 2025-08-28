Ричмонд
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Базель
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
1
:
Фенербахче
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
6
:
Рейнджерс
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
0
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
1
:
Динамо Мх
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Ференцварош
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рига
1
:
Спарта П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
АЕК Л
0
:
Бранн
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Сочи
2
:
Краснодар
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Крылья Советов
0
:
Динамо
0
П1
X
П2

Известны все 36 участников ЛЧ: «Барселона» и «Реал» — в 1-й корзине, «Арсенал» и «Ювентус» — во 2-й, «Тоттенхэм» и «Наполи» &m

Участие на основной стадии турнира примут 36 клубов. Жеребьевка пройдет 28 августа.

Источник: Спортс"

1-я корзина.

«ПСЖ» (Франция).

«Реал Мадрид» (Испания).

«Бавария» (Германия).

«Ливерпуль» (Англия).

«Интер» (Италия).

«Челси» (Англия).

«Боруссия» Дортмунд (Германия).

«Барселона» (Испания).

2-я корзина.

«Арсенал» (Англия).

«Байер» (Германия).

«Атлетико» (Испания).

«Бенфика» (Португалия).

«Аталанта» (Италия).

«Вильярреал» (Испания).

«Ювентус» (Италия).

«Айнтрахт» (Германия).

«Брюгге» (Бельгия).

3-я корзина.

«Тоттенхэм» (Англия).

ПСВ (Нидерланды).

«Аякс» (Нидерланды).

«Наполи» (Италия).

«Спортинг» (Португалия).

«Олимпиакос» (Греция).

«Славия» Прага (Чехия).

«Буде-Глимт» (Норвегия).

«Марсель» (Франция).

4-я корзина.

«Копенгаген» (Дания).

«Монако» (Франция).

«Галатасарай» (Турция).

«Юнион» (Бельгия).

«Карабах» (Азербайджан).

«Атлетик» (Испания).

«Ньюкасл» (Англия).

«Пафос» (Кипр).

«Кайрат» (Казахстан).