«Интер Майами» вышел в финал Кубка лиг во 2-й раз за 3 последних турнира. Месси сделал дубль за 11 минут против «Орландо Сити», превратив 0:1 в 2:1

Команда тренера Хавьера Маскерано обыграла «Орландо Сити» (3:1) в матче ½ финала турнира.

Источник: Спортс"

«Орландо» лидировал 1:0 за счет гола Марко Пашалича, но 75-й минуте остался в меньшинстве после удаления Давида Брекало.

На 77-й минуте Лионель Месси реализовал пенальти, на 88-й минуте аргентинец сделал дубль, а в добавленное время Теласко Сеговия забил третий мяч.

Таким образом, «Интер Майами» вышел в финал Кубка лиг, где встретится с победителем пары «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сиэтл Саундерс».

Для клуба из Флориды это второй финал за три последних турнира. «Интер Майами» выиграл Кубок лиг в 2023 году, обыграв «Нэшвилл» в серии пенальти.