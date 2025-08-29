«Спартак» отдал игрока конкуренту, крупный размен в атаке «Челси». Трансферы и слухи дня

«ПСЖ» тотально меняет облик вратарской линии. Ранее клуб приобрёл Люка Шевалье из «Лилля» и Ренато Марина из «Ромы», а также сообщил о расставании с Джанлуиджи Доннаруммой. Теперь парижане продали Арнау Тенаса в «Вильярреал». Сумма трансфера составила € 2,5 млн, голкипер заключил контракт сроком на четыре года. В прошлом сезоне испанец провёл два матча за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых пропустил три гола. Тенас станет третьим вратарём в «Вильярреале». Основным в начале сезона был Луис Жуниор, запасным — 23-летний Рубен Гомес.