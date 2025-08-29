Ричмонд
Определились все 36 участников Лиги Европы: «Рома» и «Астон Вилла» — в 1-й корзине, ПАОК и «Фенербахче» — во 2-й, «Ноттингем» и «Ницца» —

В основной стадии турнира сыграют 36 команд. Жеребьевка пройдет 29 августа.

Источник: Спортс"

Первая корзина.

«Рома» (Италия).

«Порту» (Португалия).

«Рейнджерс» (Шотландия).

«Фейеноорд» (Нидерланды).

«Лилль» (Франция).

«Динамо» Загреб (Хорватия).

«Бетис» (Испания).

«Зальцбург» (Австрия).

«Астон Вилла» (Англия).

Вторая корзина.

«Фенербахче» (Турция).

«Брага» (Португалия).

«Црвена Звезда» (Сербия).

«Лион» (Франция).

ПАОК (Греция).

«Виктория» Пльзень (Чехия).

«Ференцварош» (Венгрия).

«Селтик» (Шотландия).

«Маккаби» Тель-Авив (Израиль).

Третья корзина.

«Янг Бойз» (Швейцария).

«Базель» (Швейцария).

«Мидтьюлланд» (Дания).

«Фрайбург» (Германия).

«Лудогорец» (Болгария).

«Ноттингем Форест» (Англия).

«Штурм» (Австрия).

ФКСБ (Румыния).

«Ницца» (Франция).

Четвертая корзина.

«Болонья» (Италия).

«Сельта» (Испания).

«Штутгарт» (Германия).

«Панатинаикос» (Греция).

«Мальме» (Швеция).

«Гоу Эхед Иглс» (Нидерланды).

«Утрехт» (Нидерланды).

«Генк» (Бельгия).

«Бранн» (Норвегия).