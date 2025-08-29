Известны все 36 участников ЛК: «Фиорентина» и «Шахтер» — в 1-й корзине, «Динамо» Киев и «Кристал Пэлас» — во 2-й, «Майнц» — в 3-й, г

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
5
:
Линколн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Виртус
1
:
Брейдаблик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Серветт Ж
1
:
Шахтер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Легия
3
:
Хайберниан
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шэмрок Роверс
0
:
Санта-Клара
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
4
:
Русенборг
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линфилд
0
:
Шелбурн
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо Тр
1
:
Ягеллония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
3
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо К
1
:
Маккаби
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
3
:
Слован Бр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
1
:
Лех
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
0
:
Зриньски
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дифферданж
0
:
Дрита
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брённбю
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
2
:
Андерлехт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Баник О
0
:
Целе
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Арда
1
:
Ракув
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
3
:
Полесье
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
4
:
Неман
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
4
:
Шкендия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
5
:
Риека
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Университатя Кр
3
:
Истанбул Башакшехир
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
4
:
Левски
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
ЧФР
1
:
Хеккен
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Самсунспор
0
:
Панатинаикос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
РФШ
2
:
Хамрун Спартанс
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
2
:
Дьер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Бешикташ
0
:
Лозанна
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Акрон
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сигма
0
:
Мальме
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
3
:
Олимпия Л
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фредрикстад
0
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 5:4
Омония
1
:
Вольфсбергер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
КуПС
0
:
Мидтьюлланн
2
П1
X
П2

Известны все 36 участников ЛК: «Фиорентина» и «Шахтер» — в 1-й корзине, «Динамо» Киев и «Кристал Пэлас» — во 2-й, «Майнц» — в 3-й, г

На основной стадии турнира выступят 36 клубов из различных стран. Жеребьевка пройдет 29 августа.

Источник: Спортс"

По корзинам в зависимости от места в рейтинге УЕФА команды распределились следующим образом:

1-я корзина.

«Фиорентина» (Италия).

АЗ (Нидерланды).

«Шахтер» (Украина).

«Слован» Братислава (Словакия).

«Рапид» Вена (Австрия).

«Легия» (Польша).

2-я корзина.

«Спарта» Прага (Чехия).

«Динамо» Киев (Украина).

«Кристал Пэлас» (Англия).

«Лех» (Польша).

«Райо Вальекано» (Испания).

«Шэмрок Роверс» (Ирландия).

3-я корзина.

«Омония» (Кипр).

«Майнц» (Германия).

«Страсбур» (Франция).

«Ягеллония» (Польша).

«Целе» (Словения).

«Риека» (Хорватия).

4-я корзина.

«Зриньски» (Босния и Герцеговина).

«Линкольн» (Гибралтар).

КуПС (Финляндия).

АЕК (Греция).

«Абердин» (Шотландия).

«Дрита» (Косово).

5-я корзина.

«Брейдаблик» (Исландия).

«Сигма» (Чехия).

«Самсунспор» (Турция).

«Ракув» (Польша).

АЕК (Кипр).

«Шкендия-79» (Северная Македония).

6-я корзина.

«Хэкен» (Швеция).

«Лозанна» (Швейцария).

«Университатя Крайова» (Румыния).

«Хамрун Спартанс» (Мальта).

«Ноа» (Армения).

«Шелбурн» (Ирландия).