Известны все 36 участников ЛК: «Фиорентина» и «Шахтер» — в 1-й корзине, «Динамо» Киев и «Кристал Пэлас» — во 2-й, «Майнц» — в 3-й, г

По корзинам в зависимости от места в рейтинге УЕФА команды распределились следующим образом:
1-я корзина.
«Фиорентина» (Италия).
АЗ (Нидерланды).
«Шахтер» (Украина).
«Слован» Братислава (Словакия).
«Рапид» Вена (Австрия).
«Легия» (Польша).
2-я корзина.
«Спарта» Прага (Чехия).
«Динамо» Киев (Украина).
«Кристал Пэлас» (Англия).
«Лех» (Польша).
«Райо Вальекано» (Испания).
«Шэмрок Роверс» (Ирландия).
3-я корзина.
«Омония» (Кипр).
«Майнц» (Германия).
«Страсбур» (Франция).
«Ягеллония» (Польша).
«Целе» (Словения).
«Риека» (Хорватия).
4-я корзина.
«Зриньски» (Босния и Герцеговина).
«Линкольн» (Гибралтар).
КуПС (Финляндия).
АЕК (Греция).
«Абердин» (Шотландия).
«Дрита» (Косово).
5-я корзина.
«Брейдаблик» (Исландия).
«Сигма» (Чехия).
«Самсунспор» (Турция).
«Ракув» (Польша).
АЕК (Кипр).
«Шкендия-79» (Северная Македония).
6-я корзина.
«Хэкен» (Швеция).
«Лозанна» (Швейцария).
«Университатя Крайова» (Румыния).
«Хамрун Спартанс» (Мальта).
«Ноа» (Армения).
«Шелбурн» (Ирландия).