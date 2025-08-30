Мужчина с полотенцем на голове разгромил клинику жены экс-футболиста сборной России

Карина рассказала, что инцидент произошел в ее частной клинике, которая готовится к открытию. Неизвестный проник в клинику в четыре часа утра, выломав дверной замок. Он вскрыл запакованные вещи, заварил себе кофе и поспал. В семь утра он вышел из клиники.