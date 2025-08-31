У «ПСЖ» 4 победы из четырех на старте сезона — три в Лиге 1 и по пенальти в Суперкубке Европы против «Тоттенхэма»

Перед этим парижане одержали победу над «Нантом» (1:0), «Анже» (1:0) и завоевали Суперкубок Европы, выиграв у «Тоттенхэма» в серии пенальти (2:2, 4:3).
В следующем матче «ПСЖ» примет «Ланс» в чемпионате Франции. Встреча пройдет 14 сентября.
В 3-м туре Лиги 1 команда Луиса Энрике обыграла «Тулузу» со счетом 6:3.
