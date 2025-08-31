Форвард «Сочи-2» Балкизов паненкой реализовал пенальти против «Ростова-2». Он открыл счет в матче

После 24 туров группы 1 Второй лиги Б «Сочи-2» идет 6-м в таблице, «Ростов-2» находится на 5-й строчке.
В следующем матче команда из Сочи 6 сентября сыграет в гостях со ставропольским «Динамо», ростовчане примут нальчикский «Спартак».
19-летний нападающий «Сочи-2» отличился в матче против «Ростова-2» (2:0). Балкизов забил ударом паненкой, он открыл счет в игре. Это пятый мяч в сезоне-2025 для россиянина.
