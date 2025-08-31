«Астон Вилла» близка к аренде Пакета из «Вест Хэма» с обязательным выкупом. Общая сумма сделки — 47 млн фунтов

Общая сумма сделки с учетом бонусов может составить 47 миллионов фунтов. Футболист согласен на переход.
В прошлом сезоне АПЛ бразилец провел 33 матча, забил 4 гола и получил 10 желтых карточек. Его статистика — здесь.
