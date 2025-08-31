Гендиректор «Спартака» о слухах про уход Станковича: «Бессмысленно это комментировать. На данный момент он наш тренер. Разочарованы стартом, результат начинает выправляться»

Ричмонд
Футбол. Премьер-лига
13:30
Акрон
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.68
X
3.50
П2
2.22
Футбол. Первая лига
14:00
Урал
:
Факел
Все коэффициенты
П1
2.20
X
2.84
П2
4.40
Футбол. Премьер-лига
15:45
Локомотив
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.17
П2
5.30
Футбол. Англия
16:00
Брайтон
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.85
X
4.03
П2
1.92
Футбол. Англия
16:00
Ноттингем Форест
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.07
П2
5.47
Футбол. Франция
16:00
Анже
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.61
П2
2.03
Футбол. Германия
16:30
Вольфсбург
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.70
П2
3.55
Футбол. Премьер-лига
18:00
ЦСКА
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.30
П2
2.90
Футбол. Испания
18:00
Сельта
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.89
X
3.65
П2
2.45
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.66
П2
2.10
Футбол. Франция
18:15
Монако
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.62
П2
5.45
Футбол. Франция
18:15
Париж
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Ливерпуль
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.53
П2
3.20
Футбол. Германия
18:30
Боруссия Д
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.39
П2
7.40
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
3
:
ПСЖ
6
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Лилль
7
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2

Гендиректор «Спартака» о слухах про уход Станковича: «Бессмысленно это комментировать. На данный момент он наш тренер. Разочарованы стартом, результат начинает выправляться»

Московский клуб обыграл «Сочи» (2:1) в 7-м туре Мир РПЛ. Победа стала для красно-белых третьей подряд в рамках чемпионата и Фонбет Кубка России после 4-матчевой безвыигрышной серии.

Источник: Спортс"

— Игра не получилась. Я очень переживал, нервничал. Игра не соответствовала уровню, который должны демонстрировать наши футболисты. Разочарованы стартом сезона. Результат начинает выправляться. Надеюсь, и дальше будет сделана работа над ошибками.

— Что можете сказать о слухах об уходе Станковича?

— Бессмысленно комментировать слухи. Не один раз говорил это в отношении предыдущих тренеров. Футбол — эмоциональная история. На данный момент Станкович — наш тренер. Других комментариев нет, — сказал Олег Малышев.