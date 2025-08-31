Гендиректор «Спартака» о слухах про уход Станковича: «Бессмысленно это комментировать. На данный момент он наш тренер. Разочарованы стартом, результат начинает выправляться»

— Игра не получилась. Я очень переживал, нервничал. Игра не соответствовала уровню, который должны демонстрировать наши футболисты. Разочарованы стартом сезона. Результат начинает выправляться. Надеюсь, и дальше будет сделана работа над ошибками.
— Что можете сказать о слухах об уходе Станковича?
— Бессмысленно комментировать слухи. Не один раз говорил это в отношении предыдущих тренеров. Футбол — эмоциональная история. На данный момент Станкович — наш тренер. Других комментариев нет, — сказал Олег Малышев.