Хаби Алонсо о 2:1 с «Мальоркой»: «Благодаря командному духу “Реал” переломил ход матча. Гол Гюлера во 2-м тайме позволил бы нам доминировать, но судья решил по-своему»

Футбол. Премьер-лига
13:30
Акрон
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.68
X
3.45
П2
2.22
Футбол. Первая лига
14:00
Урал
:
Факел
Все коэффициенты
П1
2.18
X
2.84
П2
4.40
Футбол. Премьер-лига
15:45
Локомотив
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.17
П2
5.30
Футбол. Англия
16:00
Брайтон
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.79
X
4.02
П2
2.05
Футбол. Англия
16:00
Ноттингем Форест
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.02
П2
5.40
Футбол. Франция
16:00
Анже
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.61
П2
2.03
Футбол. Германия
16:30
Вольфсбург
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.70
П2
3.60
Футбол. Премьер-лига
18:00
ЦСКА
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.40
П2
2.80
Футбол. Испания
18:00
Сельта
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.87
X
3.65
П2
2.47
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
3.58
X
3.63
П2
2.11
Футбол. Франция
18:15
Монако
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.60
П2
5.50
Футбол. Франция
18:15
Париж
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Ливерпуль
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.53
П2
3.17
Футбол. Германия
18:30
Боруссия Д
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.44
П2
7.40
Футбол. Италия
19:30
Дженоа
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.54
П2
1.86
Футбол. Италия
19:30
Торино
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.19
П2
2.50
Футбол. Испания
20:00
Бетис
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.20
П2
2.51
Футбол. Премьер-лига
20:30
Динамо Мх
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.55
П2
1.95
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.45
П2
2.84
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
3
:
ПСЖ
6
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Бавария
3
П1
X
П2

Хаби Алонсо о 2:1 с «Мальоркой»: «Благодаря командному духу “Реал” переломил ход матча. Гол Гюлера во 2-м тайме позволил бы нам доминировать, но судья решил по-своему»

Мадридский клуб одержал волевую победу дома в 3-м туре Ла Лиги. Команда выиграла все 3 матча на старте чемпионата.

"Очень рады победе. Мы хорошо отреагировали на пропущенный гол. После этого момента и до перерыва мы использовали свои козыри и энергию.

Гол Гюлера во втором тайме позволил бы нам доминировать, но в итоге получилась трудная победа. Такие у нас уже были в этом сезоне. Что касается отмены гола, то судья решил по-своему, а у меня другое мнение. Этот гол пошел бы нам на пользу.

Мне понравилось то, как упорно мы стремились отыграться и повести в счете. Благодаря командному духу мы переломили ход матча, а затем упорно трудились, чтобы довести его до победы.

Во время перерыва я сказал команде, что нам нужно скорректировать нашу игру в плане давления. Мы играли не так плотно, не приближались к ним, и у них была возможность развернуться.

9 очков из 9 возможных — я очень доволен этим. Это первый этап сезона, почти что заключительная фаза предсезонки. Мы довольны тем, как его прошли. Теперь нужно набраться сил«, — сказал главный тренер “Реала”.

Экс-судья Фернандес об отмене гола Гюлера: «Такая рука не наказуема, но поскольку гол забит сразу после касания мяча с ней, он должен быть аннулирован. ВАР правильно вмешался».