Мостовой о пенальти в ворота «Сочи» на 94-й минуте: «Пока защитники такое делают, “Спартак”, “Зенит”, “Динамо”, “Локомотив”, ЦСКА будут наверху. Как так можно?! Вы взрос

Футбол. Премьер-лига
13:30
Акрон
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.68
X
3.45
П2
2.22
Футбол. Первая лига
14:00
Урал
:
Факел
Все коэффициенты
П1
2.18
X
2.84
П2
4.40
Футбол. Премьер-лига
15:45
Локомотив
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.17
П2
5.30
Футбол. Англия
16:00
Брайтон
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.79
X
4.02
П2
2.05
Футбол. Англия
16:00
Ноттингем Форест
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.02
П2
5.40
Футбол. Франция
16:00
Анже
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.61
П2
2.03
Футбол. Германия
16:30
Вольфсбург
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.70
П2
3.60
Футбол. Премьер-лига
18:00
ЦСКА
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.40
П2
2.80
Футбол. Испания
18:00
Сельта
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.62
П2
2.47
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
3.58
X
3.63
П2
2.11
Футбол. Франция
18:15
Монако
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.60
П2
5.50
Футбол. Франция
18:15
Париж
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Ливерпуль
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.53
П2
3.17
Футбол. Германия
18:30
Боруссия Д
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.44
П2
7.40
Футбол. Италия
19:30
Дженоа
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.54
П2
1.86
Футбол. Италия
19:30
Торино
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.19
X
3.19
П2
2.50
Футбол. Испания
20:00
Бетис
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.20
П2
2.51
Футбол. Премьер-лига
20:30
Динамо Мх
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.55
П2
1.95
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.43
П2
2.85
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
3
:
ПСЖ
6
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Бавария
3
П1
X
П2

Мостовой о пенальти в ворота «Сочи» на 94-й минуте: «Пока защитники такое делают, “Спартак”, “Зенит”, “Динамо”, “Локомотив”, ЦСКА будут наверху. Как так можно?! Вы взрос

«Спартак» обыграл сочинцев (2:1) в матче 7-го тура Мир РПЛ.

На 94-й минуте защитник сочинцев Вячеслав Литвинов придерживал руками и повалил на газон нападающего «Спартака» Антона Заболотного, пытаясь помешать ему добраться до мяча после навеса с фланга.

Главный судья Иван Абросимов после ВАР принял решение назначить 11-метровый в пользу красно-белых. Удар с точки реализовал Эсекиэль Барко.

«Пока защитники команд-соперников делают такие пенальти на 95-й или какой там минуте… Защитник “Сочи” сделал такой пенальти. конечно же, и “Спартак”, и “Зенит”, и “Динамо”, и “Локомотив”, и ЦСКА будут наверху.

Смотришь и думаешь: как так можно делать?! Ребят, вы взрослые люди… Ну зачем?!

Так что все, что я говорил произошло: «Спартак» уже наверху, «Зенит» там же. Так что смотрим дальше«, — сказал бывший игрок “Спартака” и сборной России в видео, опубликованном в своем телеграм-канале.

Лапочкин о 2-м пенальти «Спартака» в игре с «Сочи»: «Не самый однозначный, но основания были. Заболотный выиграл позицию, а защитник вовремя не отпустил».