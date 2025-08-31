Мостовой о пенальти в ворота «Сочи» на 94-й минуте: «Пока защитники такое делают, “Спартак”, “Зенит”, “Динамо”, “Локомотив”, ЦСКА будут наверху. Как так можно?! Вы взрос

На 94-й минуте защитник сочинцев Вячеслав Литвинов придерживал руками и повалил на газон нападающего «Спартака» Антона Заболотного, пытаясь помешать ему добраться до мяча после навеса с фланга.
Главный судья Иван Абросимов после ВАР принял решение назначить 11-метровый в пользу красно-белых. Удар с точки реализовал Эсекиэль Барко.
«Пока защитники команд-соперников делают такие пенальти на 95-й или какой там минуте… Защитник “Сочи” сделал такой пенальти. конечно же, и “Спартак”, и “Зенит”, и “Динамо”, и “Локомотив”, и ЦСКА будут наверху.
Смотришь и думаешь: как так можно делать?! Ребят, вы взрослые люди… Ну зачем?!
Так что все, что я говорил произошло: «Спартак» уже наверху, «Зенит» там же. Так что смотрим дальше«, — сказал бывший игрок “Спартака” и сборной России в видео, опубликованном в своем телеграм-канале.
Лапочкин о 2-м пенальти «Спартака» в игре с «Сочи»: «Не самый однозначный, но основания были. Заболотный выиграл позицию, а защитник вовремя не отпустил».