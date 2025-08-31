«Спартак» договорился с Джику, Игнатьев вернулся в Россию, «Челси» сделал предложение по Фермину

Что в России
«Спартак» договорился о трансфере Джику
«Спартак» достиг соглашения с «Фенербахче» по поводу перехода центрального защитника Александера Джику, сообщает турецкий HypeFener. В данный момент ведутся переговоры по деталям личного контракта с игроком. В тот же день появилась информация от журналиста Эртана Сузгуна, что красно-белые предложили за игрока 4 миллиона евро.
Джику 31 год, он играет в «Фенербахче» с 2023-го, за это время проведя 75 матчей, в которых отметился четырьмя голами и двумя голевыми передачами. Его контракт с турецким клубом действует до лета 2026 года.
Жемалетдинов близок к «Ахмату»
Находящийся в статусе свободного агента Рифат Жемалетдинов близок к подписанию контракта с «Ахматом». Об этом «Чемпионату» заявил агент футболиста Владимир Кузьмичев: «Мы работаем над документом, но пока рано говорить о подписании с “Ахматом”. Прорабатываем вариант. Мы близки к тому, чтобы завершить сделку с “Ахматом”.
Жемалетдинов покинул ЦСКА в июне, не продлив контракт. В прошлом сезоне он забил два мяча и сделал четыре голевые передачи в 24 матчах РПЛ.
«Оренбург» подписал Игнатьева
Иван Игнатьев продолжит свою карьеру в «Оренбурге», клуб объявил об этом официально. В прошлом сезоне нападающий выступал за армянский «Урарту» и алжирскую «Кабилию», забив за это время 18 голов и сделав 5 результативных передач. По данным Transfermarkt, трансфер 26-летнего футболиста обошелся «Оренбургу» в 180 тысяч евро. Сам Игнатьев оценивается в 900 тысяч евро.
Что в Европе
«Ливерпуль» борется за Геи
Мерсисайдский клуб сделал предложение «Кристал Пэлас» по защитнику Марку Геи в размере 35 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Athletic. Лондонцы пока не ответили, хотя сам футболист стремится осуществить переход. При этом сам «Кристал Пэлас» хочет еще 5 миллионов фунтов в виде бонусов. Контракт 25-летнего Геи с нынешним клубом действует до лета 2026 года.
«Арсенал» арендует Инкапье
«Канониры» закрывают сделку по переходу защитника «Байера» Пьеро Инкапье, сообщает журналист Кристиан Фальк. По его информации, «Арсенал» заплатит 6 миллионов евро за аренду игрока, но может быть включено и обязательное право выкупа, и с ним сумма трансфера может составить 52 миллиона. Эквадорский защитник выступает за «Байер» с 2021 года, его стоимость на Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.
«Челси» готов купить Фермина
По информации Фабрицио Романо, «Челси» сделал «Барселоне» предложение по трансферу Фермина Лопеса в размере 40 миллионов евро. Ранее появлялась информация, что каталонцы готовы расстаться с 22-летним воспитанником, если покупатель будет готов заплатить 70 миллионов евро. В прошлом сезоне ла лиги Фермин сыграл в 28 матчах, в которых оформил 6+5.
«Ювентус» хочет Опенда
Туринцы ведут переговоры с «Лейпцигом» по поводу трансфера нападающего Лои Опенда, сообщает Фабрицио Романо. По данным инсайдера, «Юве» проявляет активный интерес, однако препятствием может стать сумма сделки — немецкий клуб хочет получить за 25-летнего нападающего 40 миллионов евро. Также интерес к бельгийцу проявляют «Сандерленд» и «Астон Вилла». В прошлом сезоне Опенда оформил 9+5 в 33 матчах бундеслиги.
Хейлунн близок к «Наполи»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунн близок к переходу в «Наполи», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио. По его информации, английский клуб согласился отдать футболиста в годичную аренду за 6 миллионов евро, но с обязательным правом выкупа за 44 миллиона. В прошлом сезоне Хейлунн сыграл в 52 матчах, в которых забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.