«Спартак» договорился с Джику, Игнатьев вернулся в Россию, «Челси» сделал предложение по Фермину

«Канониры» закрывают сделку по переходу защитника «Байера» Пьеро Инкапье, сообщает журналист Кристиан Фальк. По его информации, «Арсенал» заплатит 6 миллионов евро за аренду игрока, но может быть включено и обязательное право выкупа, и с ним сумма трансфера может составить 52 миллиона. Эквадорский защитник выступает за «Байер» с 2021 года, его стоимость на Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.