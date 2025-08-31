Президент «Ингульца» о работе Андрея Шевченко во главе УАФ: «Мы дожили до того, что от Украины никого нет в ЛЧ. Нас в рейтингах Россия перегоняет, которая даже не играет»

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:30
Акрон
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.68
X
3.45
П2
2.22
Футбол. Первая лига
14:00
Урал
:
Факел
Все коэффициенты
П1
2.20
X
2.84
П2
4.40
Футбол. Премьер-лига
15:45
Локомотив
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.20
П2
5.30
Футбол. Англия
16:00
Брайтон
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.85
П2
2.06
Футбол. Англия
16:00
Ноттингем Форест
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.00
П2
5.32
Футбол. Франция
16:00
Анже
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.63
П2
1.98
Футбол. Германия
16:30
Вольфсбург
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.70
П2
3.60
Футбол. Премьер-лига
18:00
ЦСКА
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.46
П2
2.70
Футбол. Испания
18:00
Сельта
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.60
П2
2.45
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.63
П2
2.12
Футбол. Франция
18:15
Монако
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.67
П2
5.66
Футбол. Франция
18:15
Париж
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Ливерпуль
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.55
П2
3.12
Футбол. Германия
18:30
Боруссия Д
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.41
П2
7.40
Футбол. Италия
19:30
Дженоа
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.42
П2
1.88
Футбол. Италия
19:30
Торино
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.17
X
3.17
П2
2.51
Футбол. Испания
20:00
Бетис
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.17
X
3.22
П2
2.48
Футбол. Премьер-лига
20:30
Динамо Мх
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.55
П2
1.95
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.43
П2
2.84
Футбол. Англия
21:00
Астон Вилла
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.76
П2
4.33
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
3
:
ПСЖ
6
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Осер
0
П1
X
П2

Президент «Ингульца» о работе Андрея Шевченко во главе УАФ: «Мы дожили до того, что от Украины никого нет в ЛЧ. Нас в рейтингах Россия перегоняет, которая даже не играет»

"Сборная Украины женская не выехала на официальную игру. Знаете почему? Визы не успели взять. При каком президенте УАФ это было? Вы представляете?

Мы дожили до того, что от Украины никто не играет в Лиге чемпионов (впервые с сезона-2005/06 — Спортс). Все вылетели.

Посмотрите на рейтинги, где мы находимся. Нас Россия перегоняет, которая даже не играет.

Шевченко получает 3,5 млн в месяц. Он бога не боится? Не стыдно? Мне бы на его месте просто было стыдно! «- приводит слова Александра Поворознюка “Р-Спорт” со ссылкой на интервью на YouTube-канале “Стоп коррупции”.

Отмечается, что в рейтинге УЕФА Украина занимает 28-е место, Россия — 30-е.

В рейтинге ФИФА сборная Украины идет на 26-м месте, сборная России — на 35-м. При этом в последних обновлениях рейтингов россияне набрали больше очков.

Экс-форвард киевского «Динамо» и «Милана» Андрей Шевченко руководит Украинской ассоциацией футбола с января 2024 года.