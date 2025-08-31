Президент «Ингульца» о работе Андрея Шевченко во главе УАФ: «Мы дожили до того, что от Украины никого нет в ЛЧ. Нас в рейтингах Россия перегоняет, которая даже не играет»

Мы дожили до того, что от Украины никто не играет в Лиге чемпионов (впервые с сезона-2005/06 — Спортс). Все вылетели.
Посмотрите на рейтинги, где мы находимся. Нас Россия перегоняет, которая даже не играет.
Шевченко получает 3,5 млн в месяц. Он бога не боится? Не стыдно? Мне бы на его месте просто было стыдно! «- приводит слова Александра Поворознюка “Р-Спорт” со ссылкой на интервью на YouTube-канале “Стоп коррупции”.
Отмечается, что в рейтинге УЕФА Украина занимает 28-е место, Россия — 30-е.
В рейтинге ФИФА сборная Украины идет на 26-м месте, сборная России — на 35-м. При этом в последних обновлениях рейтингов россияне набрали больше очков.
Экс-форвард киевского «Динамо» и «Милана» Андрей Шевченко руководит Украинской ассоциацией футбола с января 2024 года.