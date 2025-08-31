«Брест-Волга» впервые выиграл Кубок Беларуси по пляжному футболу

Сегодня в Молодечно в решающем поединке 16-го кубкового турнира брестчане победили могилевский ЦОР с результатом 6:3. До этого могилевчане трижды подряд брали Кубок.
В матче за третье место обладатели серебряных медалей национального первенства спортсмены «Щучина» одолели новоиспеченного чемпиона Беларуси «Минск» со счетом 5:4. Неделю назад в решающем поединке чемпионата страны минчане одолели щучинскую команду с результатом 4:3.
Больше всех Кубок страны выигрывал борисовский БАТЭ, у которого пять трофеев.
Теперь лучшие белорусские игроки будут готовиться к Суперфиналу Евролиги. С 4 по 7 сентября сборная Беларуси под началом Николаса Альварадо проведет учебно-тренировочный сбор в Санкт-Петербурге, а потом отправится в итальянский Виареджо на решающий этап главного континентального турнира. На предварительном этапе белорусы сыграют в группе А вместе с командами Португалии, Франции и Италии. В квартете В выступят сборные Украины, Испании, Дании и Швейцарии. В двух предыдущих сезонах белорусы становились обладателями бронзовых наград Евролиги, а в 2021 году взяли серебро.