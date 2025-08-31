«Брест-Волга» впервые выиграл Кубок Беларуси по пляжному футболу

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Дженоа
0
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
5.20
X
3.30
П2
1.85
Футбол. Италия
1-й тайм
Торино
0
:
Фиорентина
0
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.20
П2
2.40
Футбол. Англия
2-й тайм
Ливерпуль
0
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
2.95
X
2.60
П2
3.32
Футбол. Германия
перерыв
Боруссия Д
1
:
Унион Б
0
Все коэффициенты
П1
1.15
X
7.79
П2
29.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Гавр
1
:
Ницца
1
Все коэффициенты
П1
4.20
X
2.30
П2
2.91
Футбол. Франция
2-й тайм
Монако
2
:
Страсбур
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
14.00
П2
66.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Париж
2
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
ЦСКА
1
:
Краснодар
1
Все коэффициенты
П1
3.05
X
2.90
П2
6.56
Футбол. Испания
2-й тайм
Сельта
0
:
Вильярреал
1
Все коэффициенты
П1
32.00
X
5.00
П2
1.25
Футбол. Испания
20:00
Бетис
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.19
X
3.25
П2
2.45
Футбол. Премьер-лига
20:30
Динамо Мх
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
3.82
X
3.55
П2
2.15
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.42
П2
2.85
Футбол. Англия
21:00
Астон Вилла
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.51
П2
3.85
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.99
П2
11.00
Футбол. Италия
21:45
Лацио
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.11
П2
6.70
Футбол. Франция
21:45
Лион
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.61
П2
2.50
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Вест Хэм
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
Крылья Советов
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Факел
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
0
:
Балтика
2
П1
X
П2

«Брест-Волга» впервые выиграл Кубок Беларуси по пляжному футболу

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Брест-Волга» впервые стал обладателем Кубка Беларуси по пляжному футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в Молодечно в решающем поединке 16-го кубкового турнира брестчане победили могилевский ЦОР с результатом 6:3. До этого могилевчане трижды подряд брали Кубок.

В матче за третье место обладатели серебряных медалей национального первенства спортсмены «Щучина» одолели новоиспеченного чемпиона Беларуси «Минск» со счетом 5:4. Неделю назад в решающем поединке чемпионата страны минчане одолели щучинскую команду с результатом 4:3.

Больше всех Кубок страны выигрывал борисовский БАТЭ, у которого пять трофеев.

Теперь лучшие белорусские игроки будут готовиться к Суперфиналу Евролиги. С 4 по 7 сентября сборная Беларуси под началом Николаса Альварадо проведет учебно-тренировочный сбор в Санкт-Петербурге, а потом отправится в итальянский Виареджо на решающий этап главного континентального турнира. На предварительном этапе белорусы сыграют в группе А вместе с командами Португалии, Франции и Италии. В квартете В выступят сборные Украины, Испании, Дании и Швейцарии. В двух предыдущих сезонах белорусы становились обладателями бронзовых наград Евролиги, а в 2021 году взяли серебро.