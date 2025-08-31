«Брест-Волга» впервые выиграл Кубок Беларуси по пляжному футболу

Теперь лучшие белорусские игроки будут готовиться к Суперфиналу Евролиги. С 4 по 7 сентября сборная Беларуси под началом Николаса Альварадо проведет учебно-тренировочный сбор в Санкт-Петербурге, а потом отправится в итальянский Виареджо на решающий этап главного континентального турнира. На предварительном этапе белорусы сыграют в группе А вместе с командами Португалии, Франции и Италии. В квартете В выступят сборные Украины, Испании, Дании и Швейцарии. В двух предыдущих сезонах белорусы становились обладателями бронзовых наград Евролиги, а в 2021 году взяли серебро.