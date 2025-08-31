Райя о голе Собослаи: «Чертовски хороший удар, было трудно оценить ситуацию — новый мяч Puma отличается от Nike, к нему нужно адаптироваться. “Арсенал” сдержал “Ливерпуль”, проявив характер»

Мы хотели бежать вперед, атаковать, чтобы не дать им ничего сделать в первом тайме. Мы проявили характер, сдержав «Ливерпуль». Нужно извлечь из этого положительные моменты. Мы не проигрывали клубам «большой шестерки» во многих матчах. Нам предстоит сделать еще много шагов вперед и совершенствоваться во всех аспектах. Всегда есть чему поучиться«, — сказал вратарь “Арсенала” в интервью Sky Sports.