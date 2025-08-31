Райя о голе Собослаи: «Чертовски хороший удар, было трудно оценить ситуацию — новый мяч Puma отличается от Nike, к нему нужно адаптироваться. “Арсенал” сдержал “Ливерпуль”, проявив характер»

"Я еще не смотрел повтор [гола]. Разочарован тем, что не смог отразить мяч, как и в случае с любым пропущенным голом. Я думаю, удар был чертовски хорош. Я помню, что мяч много двигался и ускользнул от меня. Надеюсь, что в следующий раз я смогу совершить сэйв.
Это очень хороший удар, особенно с новым мячом и всем прочим. Нам по-прежнему нужно адаптироваться. Он [мяч] ушел от меня, и было сложнее оценить ситуацию и спасти ворота".
О новом мяче Puma.
"Он отличается от мяча Nike, поэтому мы должны адаптироваться к нему. Он по-другому ощущается в руках, при ударе. Мы должны адаптироваться после того, как много лет играли с мячом Nike. Он одинаков для всех.
Мы хотели бежать вперед, атаковать, чтобы не дать им ничего сделать в первом тайме. Мы проявили характер, сдержав «Ливерпуль». Нужно извлечь из этого положительные моменты. Мы не проигрывали клубам «большой шестерки» во многих матчах. Нам предстоит сделать еще много шагов вперед и совершенствоваться во всех аспектах. Всегда есть чему поучиться«, — сказал вратарь “Арсенала” в интервью Sky Sports.