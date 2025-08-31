Тудор про 1:0 с «Дженоа»: «Заслуженная победа “Ювентуса” — непросто создать столько моментов, приезжая сюда. Рад, что у Влаховича все в порядке»

"Все пять замен были удачными. У Душана [Влаховича] все хорошо, и я рад этому. Тренеру всегда нужны сильные игроки, а руководство определяет работу на трансферном рынке. Это последний день [трансферного окна], посмотрим, что произойдет.
Мы понимали, что играли против серьезной команды. Мы с самого начала знали, чего хотим. Приезжая сюда, непросто создать столько моментов. Заслуженная победа, команда была крепкой и сосредоточенной, мне это понравилось".
Об ударе «Дженоа» в крестовину после углового на 97-й минуте.
«В футболе нужно оставаться сосредоточенным до конца, и мы играли очень хорошо. А потом это случается, вы получаете угловой [у своих ворот]. Мы показали очень сильный характер», — сказал главный тренер «Ювентуса» в эфире DAZN.