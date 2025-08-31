Ричмонд
Футбол. Италия
2-й тайм
Интер
1
:
Удинезе
2
П1
3.25
X
2.85
П2
7.50
Футбол. Италия
2-й тайм
Лацио
3
:
Верона
0
П1
1.02
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Лион
0
:
Марсель
0
П1
1.91
X
2.71
П2
8.50
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Кристал Пэлас
3
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Динамо
0
Футбол. Германия
завершен
Кельн
4
:
Фрайбург
1
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Атлетик
2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Ювентус
1
Футбол. Италия
завершен
Торино
0
:
Фиорентина
0
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Арсенал
0
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Унион Б
0
Футбол. Франция
завершен
Гавр
3
:
Ницца
1
Футбол. Франция
завершен
Монако
3
:
Страсбур
2
Футбол. Франция
завершен
Париж
3
:
Метц
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Краснодар
1
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Вильярреал
1
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Майнц
1
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Манчестер Сити
1
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Вест Хэм
3
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Ренн
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
Крылья Советов
2
Футбол. Первая лига
завершен
2
:
Факел
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
0
:
Балтика
2
Тудор про 1:0 с «Дженоа»: «Заслуженная победа “Ювентуса” — непросто создать столько моментов, приезжая сюда. Рад, что у Влаховича все в порядке»

Во 2-м туре Серии А «Ювентус» обыграл «Дженоа» в гостях (1:0) благодаря голу Душана Влаховича.

Источник: Спортс"

"Все пять замен были удачными. У Душана [Влаховича] все хорошо, и я рад этому. Тренеру всегда нужны сильные игроки, а руководство определяет работу на трансферном рынке. Это последний день [трансферного окна], посмотрим, что произойдет.

Мы понимали, что играли против серьезной команды. Мы с самого начала знали, чего хотим. Приезжая сюда, непросто создать столько моментов. Заслуженная победа, команда была крепкой и сосредоточенной, мне это понравилось".

Об ударе «Дженоа» в крестовину после углового на 97-й минуте.

«В футболе нужно оставаться сосредоточенным до конца, и мы играли очень хорошо. А потом это случается, вы получаете угловой [у своих ворот]. Мы показали очень сильный характер», — сказал главный тренер «Ювентуса» в эфире DAZN.