Ямаль заработал пенальти в игре с «Райо» и сам забил. Судья Бускетс не ходил смотреть повтор из-за перебоев в работе ВАР на стадионе в Мадриде

На 37-й минуте Ямаль заработал пенальти. Пеп Чаваррия срубил вингера сине-гранатовых в своей штрафной. Ямаль открыл счет с точки.
Изображения: кадры из трансляции beIN Sports.
Как передает Marca, судья встречи Матео Бускетс не имел возможности посмотреть повтор эпизода из-за нарушений в работе ВАР.
Перед стартовым свистком судья встречи Матео Бускетс сообщил тренерам команд, что матч начнется без технологии ВАР из-за сбоев в коммуникации с залом ВОР.
Согласно протоколу, игра должна начаться в строго назначенное время. На 12-й минуте судья матча жестом показал в сторону скамеек, что соединение восстановлено и с этого момента ВАР может быть использован.
Однако Бускетс не имел возможности просматривать повторы на мониторе на стадионе — окончательные решения принимали ассистенты. Утверждается, что с течением времени ситуация с тем, работает ВАР или нет, оставалась неясной.