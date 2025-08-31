Карпин о фанатах, кричавших «Не позорьте имя “Динамо”: “То, что в семи турах, — не позор, сегодня — да”

— То, что в семи турах, — нет, что сегодня — да, — сказал главный тренер московского клуба после поражения от «Динамо» Махачкала.
У «Динамо» Карпина 1 победа и 5 поражений в 7 матчах августа. Дальше — «Спартак».
— Болельщики кричали: «Не позорьте имя “Динамо”. Что было в этой игре и последних семи турах — позор?
