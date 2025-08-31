«Бавария» окончательно отказалась от Джексона. Форвард «Челси» вернется в Англию

Сообщалось, что мюнхенский клуб согласовал аренду нападающего «Челси» за 15 млн евро с правом выкупа за 65 млн. Однако, когда игрок уже прилетел в Германию, лондонцы уведомили «Баварию» о том, что не отпустят его — решение было принято в связи с травмой задней поверхности бедра у Лиама Делапа. Они запретили сенегальцу проходить медосмотр и попросили, чтобы он вернулся в Великобританию.