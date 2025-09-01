«Ливерпуль» отпустил защитника, у «Зенита» хотят забрать Жерсона. Трансферы и слухи дня

«МЮ» буксует на старте сезона. Меняются тренеры, футболисты, но общее впечатление остаётся тем же на протяжении последних лет. Матчи в августе показали, что команда по-прежнему нуждается в новом вратаре. Кажется, «Ман Юнайтед» нашёл его. Клуб согласовал условия личного контракта с Эмилиано Мартинесом из «Астон Виллы». Об этом сообщает Фабрицио Романо. Он утверждает, что «МЮ» постарается переманить к себе чемпиона мира, если не подпишет контракт с Сенне Ламменсом из «Антверпена». 16 «сухарей» в 53 встречах — статистика Мартинеса в прошлом сезоне. Кстати, Мартинес не сыграл за «Астон Виллу» вечером, а Эмери отказался отвечать сразу на три (!) вопроса о вратаре.