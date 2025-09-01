Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
4
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
4
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
0
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
3
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
3
:
Страсбур
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
3
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Вест Хэм
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
Крылья Советов
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
2
:
Факел
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
0
:
Балтика
2
П1
X
П2

Мурад Мусаев: «Удаления Кордобы и близко не было, там даже фола нет. Матч, который должен был стать украшением сезона, просто испортил арбитр»

Во втором тайме Рафаэль Шафеев удалил форварда «быков» Джона Кордобу за то, что тот пнул мяч в соперника и зацепил шипами его руку.

Источник: Спортс"

"Матч должен был закончиться гораздо раньше, когда игроку ЦСКА должны были показать красную карточку. Потом в следующем эпизоде за срыв атаки вторую красную карточку. Удаления [Кордобы] и близко не было. Матч, который должен был стать украшением сезона, просто испортил арбитр.

Мы выпустили трех защитников, хотели играть в атаку, как и ЦСКА. Открытый футбол, жаль, что не доиграли такой матч, который подарил бы зрителям много эмоций. Второй тайм был бы отличным по содержанию.

У нас не было проблем с составом, у нас был номинальный защитник в запасе, Виктор Са — молодец.

У Кривцова было повреждение, не на 100% готов. Видно, что не лучшая версия Никиты.

Футболистов можно только поблагодарить за самоотдачу. Обидно, что матч испортило судейства. Будем добиваться переговоров ВАР — о чем они говорили, когда удаляли Кордобу? Там даже фола не было«, — сказал главный тренер “Краснодара”.