? Исак перешел в «Ливерпуль» из «Ньюкасла» за 125 млн фунтов

Сообщалось, что «Ливерпуль» заплатит фиксированные 125 миллионов фунтов, а общая сумма сделки с учетом солидарных выплат составит 130 миллионов.
Таким образом, трансфер Исака в «Ливерпуль» стал рекордным для английского футбола, превзойдя сделку по переходу Флориана Виртца за 116 миллионов.
В прошлом сезоне Исак забил 23 гола и сделал 6 передач в 34 матчах АПЛ.
В этом сезоне шведский футболист еще не провел ни одной игры на фоне требований продать его в «Ливерпуль». Статистику Исака можно изучить по ссылке.
Фото: liverpoolfc.com.