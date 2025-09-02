«Динамо» отдало Гагнидзе «Гранаде» в аренду до конца сезона

В этом сезоне 22-летний грузин провел за московский клуб два матча в FONBET Кубке России. Во второй половине прошлого сезона он выступал за «Крылья Советов».
Подробно со статистикой Гагнидзе можно ознакомиться здесь.
«Гранада» объявила о подписании защитника «Динамо» на правах аренды до лета 2026-го.
