«Зенит» может ввести изучение португальского в академии. Глава клуба Илюхина сказала: «Языки дают ребятам возможность вырабатывать нейронные связи»

В «Газпром-Академии» в День знаний состоялась торжественная церемония открытия многофункционального комплекса, в котором размещены общеобразовательная школа, крытый манеж и офисы структурных подразделений футбольного клуба.

Источник: Спортс"

— Планируется ли ввести в школу «Зенита» изучение португальского языка для детей?

— На тему португальского языка мы обязательно подумаем. Это очень неплохая идея.

Все языки очень важны и нужны. Они дают ребятам возможность вырабатывать нейронные связи и развивают память с интеллектом. А интеллект в спорте важен, особенно в футболе.

Футбольный клуб «Зенит» будет участником образовательного процесса, но основная задача в общеобразовательной части — выстраивать методику по принципу, как её видят учителя, которые занимаются образовательным процессом.

Мы будем влиять, но посмотрим, в какой мере и в каком направлении, — сказала председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина.