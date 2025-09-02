«Зенит» может ввести изучение португальского в академии. Глава клуба Илюхина сказала: «Языки дают ребятам возможность вырабатывать нейронные связи»

— Планируется ли ввести в школу «Зенита» изучение португальского языка для детей?
— На тему португальского языка мы обязательно подумаем. Это очень неплохая идея.
Все языки очень важны и нужны. Они дают ребятам возможность вырабатывать нейронные связи и развивают память с интеллектом. А интеллект в спорте важен, особенно в футболе.
Футбольный клуб «Зенит» будет участником образовательного процесса, но основная задача в общеобразовательной части — выстраивать методику по принципу, как её видят учителя, которые занимаются образовательным процессом.
Мы будем влиять, но посмотрим, в какой мере и в каком направлении, — сказала председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина.