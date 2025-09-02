Ричмонд
Мажич ответил Аршавину по трактовкам пенальти: «Идеального варианта не существует — в правиле много нюансов. Обязаны действовать в соответствии с инструкциями ФИФА и УЕФА»

Бывший футболист сборной России ранее обратился к главе департамента судейства и инспектирования РФС по трактовкам пенальти: «Ему нравится чемпионат по “попади в руку”? Половина пенальти за игру рукой — левейшие».

Источник: Спортс"

— Как вы отреагировали на недавнее обращение Андрея Аршавина по поводу трактовки игры рукой?

— Андрей Аршавин был игроком очень высокого класса, и нет сомнений, что он отлично разбирается в футболе. Я понимаю его логику.

Что касается трактовки [игры рукой], то, вероятно, Андрей предпочел бы назначение пенальти только в случае очевидной и намеренной игры рукой. Судьям тоже проще, когда эпизоды однозначны и не вызывают сомнений.

Однако на практике возникают спорные моменты, и в таких случаях мы обязаны действовать в соответствии с базовыми инструкциями ФИФА и УЕФА.

Именно эти организации разрабатывают основные критерии принятия решений, основываясь на глобальном анализе судейской практики.

— Нравятся ли вам действующие правила и трактовки игры рукой?

— Игра рукой — один из самых обсуждаемых и неоднозначных эпизодов в футболе за всю его историю.

Найти универсальное, идеально работающее решение пока не удалось — именно поэтому при УЕФА создана комиссия с участием не только судей, но и игроков и тренеров высокого уровня, таких как Андрей Аршавин.

Задача комиссии — прийти к наиболее сбалансированному решению, которое учло бы мнение всех.

На текущий момент, к сожалению, идеального варианта не существует. Те, кто глубоко погружен в тему, понимают: в этом правиле слишком много нюансов.

В целом возможны два подхода: либо применять жесткий «черно-белый» принцип (например, любое попадание в отставленную руку — фол), либо искать более точные, дифференцированные решения для разных игровых ситуаций — с учетом биомеханики движений: при прыжке, беге, подкате, блокировании мяча и так далее.

Сегодняшняя система как раз стремится к такому более тонкому подходу, — сказал Милорад Мажич.