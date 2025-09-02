Газзаев об удалении Кордобы: «Желтая как минимум — недостойное поведение! Матч ЦСКА и “Краснодара” простой болельщик отсудил бы лучше, чем Шафеев с помощниками»

— Заслуживал ли Джон Кордоба прямой красной карточки?
— Сложно сказать, как его поведение будут квалифицировать наши судейские органы. Это как минимум желтая. Недостойное поведение!
Тут нужно смотреть глобально. В целом судейство было очень низкого уровня. Арбитр не давал играть, бороться.
Шафеев раздавал карточки направо и налево, в том числе и тренерам. Бардак какой-то! Жаль, что рефери сломал матч равных по силе команд.
На стадион пришло 30 тысяч зрителей, а тут такое… Мне кажется, простой болельщик лучше бы отсудил этот матч, чем Шафеев с помощниками, — сказал бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев.
Скандальное удаление Кордобы — согласны с решением? Много спорного судейства в главном матче РПЛ.