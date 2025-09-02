Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
03.09
Енисей
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.20
П2
3.59
Футбол. Первая лига
03.09
Волга
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.15
П2
3.05
Футбол. Первая лига
03.09
Нефтехимик
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.00
П2
2.35
Футбол. Первая лига
03.09
Сокол
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
3.00
X
2.82
П2
2.78
Футбол. Первая лига
03.09
Чайка
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
5.84
X
3.47
П2
1.70
Футбол. Первая лига
03.09
Торпедо
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.42
П2
5.50

Неймар о невызове в сборную Бразилии: «Это не связано со здоровьем — так решил тренер, я это уважаю. У меня был отек приводящей мышцы — ничего особенного»

24 августа «Сантос» сообщил Бразильской конфедерации футбола (CBF) об отеке бедра у Неймара. Карло Анчелотти не включил форварда в заявку Бразилии на сентябрьские матчи против Чили и Боливии.

Источник: Спортс"

В минувшее воскресенье Неймар сыграл против «Флуминенсе» (0:0), проведя на поле все 90 минут.

«У меня был отек приводящей мышцы бедра. Это действительно неприятно. В этом не было ничего особенного, тем более, я сыграл. Я не должен был играть против “Баии”, поэтому меня освободили от тренировок и дали возможность восстановиться.

Думаю, что меня не вызвали по техническим причинам, и это никак не связано со здоровьем. Это решение тренера, и я уважаю его. Поскольку я выбыл, мы просто должны поболеть за нашу национальную команду, чтобы она хорошо сыграла в ближайших матчах«, — сказал нападающий “Сантоса”.