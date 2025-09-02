«Малком, Клаудиньо, Глушенков». Медведев про свои топ-трансферы в «Зените»

— Могли бы вы назвать топ-3 трансфера, которые при вашей непосредственной поддержке удалось осуществить?
— За это время у нас было много успешных входящих и исходящих трансферов. Конечно, в первую очередь стоит вспомнить переход Малкома, а потом и его рекордный уход за огромную сумму в «Аль-Хиляль». При том что в первый и второй год его часто критиковали, на третий он раскрылся во всей красе. Не случайно его признавали лучшим игроком.
В этой же линии — Клаудиньо. Ему вообще не понадобилось времени на адаптацию: сразу заиграл блестяще. Его трансфер на выход в «Аль-Садд» тоже получился очень успешным для клуба.
Если говорить о российских футболистах, то я бы отметил приход Максима Глушенкова. Он уже показывает себя в отдельных матчах, но я не просто думаю — я знаю, что Максим себя оправдает в полной мере, — сказал Медведев, работающий в «Зените» с февраля 2019 года.