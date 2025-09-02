Карпин о списке книг для футболистов: «Замечательно, они не умрут от этого, “Робинзона Крузо” бы включил. Кажется, книжку Симеоне читал последней — нового для себя ощутимо не узнал»

— А про список книг для футболистов что думаете?
— Замечательная идея, они же не умрут от этого. «Робинзона Крузо» бы включил. Но как будут проверять, прочитали ли они?
Сам не вспомню, в какой год последнюю книгу читал. Кажется, книжку Диего Симеоне. Для болельщиков интересно, но нового для себя чего‑то ощутимо не узнал.
— Понимаете, почему Минспорт так взялся за футбол?
— Футбол — спорт номер один, вот за него Минспорт так и взялся. Был бы другой спорт, внимания было бы меньше, — сказал главный тренер сборной России и «Динамо» Карпин.