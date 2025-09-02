Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Енисей
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.15
П2
3.55
Футбол. Первая лига
17:30
Волга
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.15
П2
3.20
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.00
П2
2.35
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
3.00
X
2.82
П2
2.78
Футбол. Первая лига
18:30
Чайка
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
5.43
X
3.34
П2
1.80
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.42
П2
5.50

Карпин об ужесточении лимита: «Что я сделаю? Сказал все в 2009 году — мнение не поменялось. С министром спорта не общался, мне общения более чем хватает»

Тогда Карпин, занимавший пост генерального директора «Спартака», заявил: "Мы не против ограничений на легионеров вообще, но нынешняя схема — 6 иностранцев, 5 своих — себя не оправдывает. Уверен: такой лимит приносит зло не только российскому чемпионату, но и сборной.

Источник: Спортс"

Тогда Карпин, занимавший пост генерального директора «Спартака», заявил: «Мы не против ограничений на легионеров вообще, но нынешняя схема — 6 иностранцев, 5 своих — себя не оправдывает. Уверен: такой лимит приносит зло не только российскому чемпионату, но и сборной. Оптимальное число зарубежных футболистов — семь. Ведь когда не было соотношения “6+5”, ЦСКА и “Зенит” выиграли Кубок УЕФА, а национальная команда пробилась в полуфинал Евро. В условиях же нынешнего лимита клубы развратили россиян, фактически подарив многим из них места в стартовом составе, поскольку иного выхода нет».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров. Сейчас заявлять можно до 13 иностранцев и 8 из них одновременно выпускать на поле.

— Что думаете о лимите?

— Сказал все в 2009 году. Что я сделаю? Мое мнение не поменялось. С министром спорта не общался, мне общения более чем хватает, — цитирует главного тренера «Динамо» и сборной России Карпина «Матч ТВ».

«Сейчас тоже появляются футболисты. Появились игроки — Кирилл Глебов, Александр Черников, Наиль Умяров, Артем Карпукас и другие. Для сборной России футболисты появляются и сейчас», — передает слова Карпина Sport24.