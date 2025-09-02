Карпин об ужесточении лимита: «Что я сделаю? Сказал все в 2009 году — мнение не поменялось. С министром спорта не общался, мне общения более чем хватает»

Тогда Карпин, занимавший пост генерального директора «Спартака», заявил: «Мы не против ограничений на легионеров вообще, но нынешняя схема — 6 иностранцев, 5 своих — себя не оправдывает. Уверен: такой лимит приносит зло не только российскому чемпионату, но и сборной. Оптимальное число зарубежных футболистов — семь. Ведь когда не было соотношения “6+5”, ЦСКА и “Зенит” выиграли Кубок УЕФА, а национальная команда пробилась в полуфинал Евро. В условиях же нынешнего лимита клубы развратили россиян, фактически подарив многим из них места в стартовом составе, поскольку иного выхода нет».