Карпин об ужесточении лимита: «Что я сделаю? Сказал все в 2009 году — мнение не поменялось. С министром спорта не общался, мне общения более чем хватает»

Тогда Карпин, занимавший пост генерального директора «Спартака», заявил: «Мы не против ограничений на легионеров вообще, но нынешняя схема — 6 иностранцев, 5 своих — себя не оправдывает. Уверен: такой лимит приносит зло не только российскому чемпионату, но и сборной. Оптимальное число зарубежных футболистов — семь. Ведь когда не было соотношения “6+5”, ЦСКА и “Зенит” выиграли Кубок УЕФА, а национальная команда пробилась в полуфинал Евро. В условиях же нынешнего лимита клубы развратили россиян, фактически подарив многим из них места в стартовом составе, поскольку иного выхода нет».
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров. Сейчас заявлять можно до 13 иностранцев и 8 из них одновременно выпускать на поле.
— Что думаете о лимите?
— Сказал все в 2009 году. Что я сделаю? Мое мнение не поменялось. С министром спорта не общался, мне общения более чем хватает, — цитирует главного тренера «Динамо» и сборной России Карпина «Матч ТВ».
«Сейчас тоже появляются футболисты. Появились игроки — Кирилл Глебов, Александр Черников, Наиль Умяров, Артем Карпукас и другие. Для сборной России футболисты появляются и сейчас», — передает слова Карпина Sport24.