Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Люксембург
1
:
Северная Ирландия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
2
:
Германия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
0
:
Испания
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Нидерланды
1
:
Польша
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Лихтенштейн
0
:
Бельгия
6
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Иордания
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
2
:
Турция
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Литва
1
:
Мальта
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
0
:
Уэльс
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Урал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Факел
1
П1
X
П2

Мостовой о 0:0 с Иорданией: «Если соперник посильнее Брунея, то у России уже проблемы. Совмещение непозволительно, но сейчас кому какая разница, есть результат или нет?»

"Первый тайм был очень плохой. Повезло, что иорданцы нам не забили. После перерыва было лучше. С другой стороны, мы про Иорданию не слышали, потому что они на ЧМ вышли только из-за изменения формата. А футболисты у них такие, что могут неплохо держать мяч, бегать. Вот и разница.

При этом на нашу команду не было никакого давления, все радостные. Понятно, что соперник во втором тайме подустал, плюс у нас новые игроки вышли. Для нашей страны Иордания оказалась нормальной по уровню. Если соперник посильнее Брунея, то у нас уже проблемы.

Ничья с Иорданией не говорит ни о чем. Когда мы не играем в международных турнирах, результаты подобных игр ничего не говорят.

Что касается работы Карпина, совмещение непозволительно. Но сейчас кому какая разница, есть в сборной результат или нет? Мы же все равно отстранены. Но ведь придет время, когда надо будет играть на результат", — сказал бывший полузащитник сборной России.