Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Люксембург
1
:
Северная Ирландия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
2
:
Германия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
0
:
Испания
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Нидерланды
1
:
Польша
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Лихтенштейн
0
:
Бельгия
6
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Иордания
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
2
:
Турция
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Литва
1
:
Мальта
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
0
:
Уэльс
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Урал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Факел
1
П1
X
П2

Киммих о 0:2 со Словакией: «До матча мы говорили о победе на ЧМ, но с такой игрой Германии будет непросто отобраться. Дело не в тактике, а в отношении»

"Сегодня ни в одном отрезке игры мы не показали ни смелости, ни отношения. С первых минут у соперника был угловой и момент.

Источник: Спортс"

Дело не в системе, тактике, трех или четырех защитниках. Дело в отношении. В следующем матче мы должны быть лучше. Мы должны поддерживать друг друга и облегчать игру друг для друга.

Мы знаем, что сегодня провели очень плохой матч, каждый индивидуально — но тыкать друг на друга пальцем, это нам не поможет. Мы понимаем, что сегодня не выложились на полную.

Мы говорили до матча о победе на чемпионате мира, но сначала нужно квалифицироваться. Если будем играть так же, как сегодня, то это будет непросто", — сказал полузащитник сборной Германии.