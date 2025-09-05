Ричмонд
Карпин о серии без поражений сборной России: «Играй мы против Испании, Бразилии, Аргентины — сказали бы, что молодцы. Надо учитывать силу соперника»

Российская команда сыграла вничью с Иорданией (0:0) в BetBoom товарищеском матче и продлила беспроигрышную серию до 14 игр. Отметим, что РФС считает неофициальными два матча со сборной Египта U23 (1:1, 1:2), и игру с Катаром (1:1) в сентябре 2023 года.

Источник: Спортс"

В следующем матче сборная России сыграет с Катаром — игра пройдет 7 сентября.

— Жара под 40 в Катаре. Могли ли позже начать матч?

— Время матча — больше к нашим и катарским вещателям вопрос, мы хотели попозже играть. По температуре нас заверили, что хороший стадион с кондиционерами. В прошлый раз было прохладно, даже холодно.

— Серия из 19 матчей без поражений как вам?

— Играй мы 19 матчей против Испании, Бразилии и Аргентины — сказали бы, что молодцы. Надо учитывать силу соперника. С первых минут с Катаром планируются Кисляк, Батраков, Головин, Миранчук, — сказал главный тренер сборной России.