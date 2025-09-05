Карпин о серии без поражений сборной России: «Играй мы против Испании, Бразилии, Аргентины — сказали бы, что молодцы. Надо учитывать силу соперника»

В следующем матче сборная России сыграет с Катаром — игра пройдет 7 сентября.
— Жара под 40 в Катаре. Могли ли позже начать матч?
— Время матча — больше к нашим и катарским вещателям вопрос, мы хотели попозже играть. По температуре нас заверили, что хороший стадион с кондиционерами. В прошлый раз было прохладно, даже холодно.
— Серия из 19 матчей без поражений как вам?
— Играй мы 19 матчей против Испании, Бразилии и Аргентины — сказали бы, что молодцы. Надо учитывать силу соперника. С первых минут с Катаром планируются Кисляк, Батраков, Головин, Миранчук, — сказал главный тренер сборной России.