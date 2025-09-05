Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Люксембург
1
:
Северная Ирландия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
2
:
Германия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
0
:
Испания
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Нидерланды
1
:
Польша
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Лихтенштейн
0
:
Бельгия
6
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Иордания
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
2
:
Турция
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Литва
1
:
Мальта
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
0
:
Уэльс
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Урал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Факел
1
П1
X
П2

Дуглас впервые сыграл за Бразилию в официальном матче. Защитник «Зенита» провел полный матч с Чили и поучаствовал в голе Эстевао

Бразильская команда под руководством Карло Анчелотти обыграла сборную Чили (3:0) в матче квалификации ЧМ-2026.

Источник: Спортс"

Защитник Дуглас Сантос, представляющий «Зенит», появился на поле в стартовом составе и провел полный матч.

Дуглас поучаствовал в первом голе бразильской команды: он подключился к атаке по левому флангу, сделал пас внутрь штрафной на Рафинью, удар которого отразил вратарь Лоуренс Вигуру, а после этого с линии ворот мяч добил Эстевао.

Таким образом, Дуглас Сантос впервые сыграл в официальном матче за основную сборную Бразилии.

Футболист играл ранее играл за сборную в товарищеском матче в 2016 году, а также был в заявке на Кубок Америки, но не выходил на поле, и в 2016 году выступал за олимпийскую сборную на Играх.

Дуглас снова сменил гражданство на бразильское. «Зенит» спокоен, а депутаты — злы.