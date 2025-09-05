Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Люксембург
1
:
Северная Ирландия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
2
:
Германия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
0
:
Испания
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Нидерланды
1
:
Польша
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Лихтенштейн
0
:
Бельгия
6
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Иордания
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
2
:
Турция
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Литва
1
:
Мальта
1
П1
X
П2

Погребняк про РПЛ: «Все крупные победы российских команд были достигнуты, когда лимит отсутствовал. Не вижу ничего полезного для наших футболистов»

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении ужесточить лимит на легионеров в Мир РПЛ: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение. Дискуссий быть не может».

Источник: Спортс"

"Не знаю, насколько это катастрофично для игроков, которые будут приезжать к нам.

Для меня всегда примером была Англия, где в лигу может попасть игрок, сыгравший 70% матчей за сборную. А остальное… Туда-сюда мотаемся, что-то перетаскиваем, а результата — ноль.

Все крупные победы российских команд были достигнуты, когда лимит отсутствовал.

Я не вижу ничего полезного для наших футболистов, потому что если ты действительно талантлив и твоя работоспособность зашкаливает, ты победишь любой лимит.

Батраков, Кисляк и многие другие сейчас это доказывают. Да и мы в свое время доказывали. Поэтому есть лимит или нет лимита — мне вообще все равно«, — сказал бывший нападающий “Зенита” Павел Погребняк.