Погребняк про РПЛ: «Все крупные победы российских команд были достигнуты, когда лимит отсутствовал. Не вижу ничего полезного для наших футболистов»

"Не знаю, насколько это катастрофично для игроков, которые будут приезжать к нам.
Для меня всегда примером была Англия, где в лигу может попасть игрок, сыгравший 70% матчей за сборную. А остальное… Туда-сюда мотаемся, что-то перетаскиваем, а результата — ноль.
Все крупные победы российских команд были достигнуты, когда лимит отсутствовал.
Я не вижу ничего полезного для наших футболистов, потому что если ты действительно талантлив и твоя работоспособность зашкаливает, ты победишь любой лимит.
Батраков, Кисляк и многие другие сейчас это доказывают. Да и мы в свое время доказывали. Поэтому есть лимит или нет лимита — мне вообще все равно«, — сказал бывший нападающий “Зенита” Павел Погребняк.