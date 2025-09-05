Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Люксембург
1
:
Северная Ирландия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
2
:
Германия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
0
:
Испания
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Нидерланды
1
:
Польша
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Лихтенштейн
0
:
Бельгия
6
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Иордания
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
2
:
Турция
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Литва
1
:
Мальта
1
П1
X
П2

Суарес извинился за плевок в сотрудника «Сиэтла»: «Я совершил ошибку. Это был момент огромного напряжения и разочарования, но это не оправдывает моей реакции»

Нападающий «Интер Майами» плюнул в сотрудника после поражения от «Сиэтла» (0:3) в финале Кубка лиг.

Источник: Спортс"

«Хочу поздравить “Сиэтл Саундерс” с победой в Кубке лиги. Но больше всего я хочу извиниться за свое поведение после окончания игры.

Это был момент огромного напряжения и разочарования, когда сразу после матча произошло то, чего не должно было случиться. Но это не оправдывает моей реакции.

Я совершил ошибку и искренне приношу извинения. Это не тот образ, который я хочу создать перед своей семьей, которая страдает из-за моих ошибок, перед клубом, который также не заслуживает того, чтобы на него влияли подобные вещи.

Мне жаль, что произошло, и я не хотел упустить возможность признать свою вину и извиниться перед всеми, кто был недовольным моим поступком.

Мы будем работать вместе, чтобы добиться успехов, которых заслуживают этот клуб и его болельщики. Обнимаю всех", — написал Луис Суарес в социальной сети.

Суарес плюнул в директора, Бускетс ударил соперника в челюсть: скандальный разгром «Майами» в финале.