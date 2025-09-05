Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Люксембург
1
:
Северная Ирландия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
2
:
Германия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
0
:
Испания
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Нидерланды
1
:
Польша
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Лихтенштейн
0
:
Бельгия
6
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Иордания
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
2
:
Турция
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Литва
1
:
Мальта
1
П1
X
П2

Ташуев про Моуринью в РПЛ: «Если есть возможность просто так отдать большие деньги — пусть отдают. Ради пресс-конференций подписывать, что ли? Давайте себя уважать — у нас сильная страна»

"Если у клубов есть лишняя возможность, чтобы просто так отдать такие большие деньги, то пусть отдают — проблем нет. Трата таких денег должна иметь смысл.

Источник: Спортс"

Моуринью — статусный специалист. Он многое выиграл, но делал это со звездами. А когда он тренировал команды с обычными составами, у него, к сожалению, не задалось.

Уровень специалиста проверяется в том случае, когда ты из команды среднего уровня делаешь хороший клуб с сильными футболистами.

Жозе все равно нужно отдать должное. Он выиграл Лигу чемпионов в свое время. Не знаю, почему у него сейчас не задается карьера. Ради чего стоит подписывать Моуринью за такие деньги?! Ради пресс-конференций, что ли? Ну это моветон. Давайте себя уважать, в первую очередь.

Как бы я хотел, чтобы мы себя уважали. Бедного Морено в «Сочи» мучали и мурыжили. У нас очень сильная страна. Если есть лишние деньги, то платите такие деньги за Моуринью.

Я думаю, что в тот же «Зенит» Моуринью не придет. Константин Зырянов не позволит этого сделать. Он нормальный парень с улицы. Выигрывал Кубок УЕФА с нашими ребятами составе", — сказал бывший тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев.